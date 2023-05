Conto deposito, la soluzione contro l’inflazione. 6 offerte a confronto

I conti deposito sono uno dei più importanti strumenti per tutelare i propri risparmi senza rischio e per proteggersi dall’aumento dell’inflazione. Si tratta di una soluzione estremamente sicura ed efficace che permette di ottenere un rendimento sulle somme di denaro che si tengono ferme sul conto. Se è vero che non offrono un rendimento eccezionale, è altrtettanto vero che è meglio avere un basso rendimento piuttosto che far deteriorare il proprio patrimonio dall’inflazione.

In questo articolo vedremo quali elementi vanno considerati per la scelta del conto deposito adatto alle proprie esigenze e alcune delle migliori offerte disponibili al momento sul mercato.

Come scegliere il conto deposito

I conti deposito disponibili in Italia sono centinaia, normalmente buona parte delle banche offrono questo prodotto. Scegliere quale sia il migliore però non è solo una questione di tasso di rendimento, di seguito i principali elementi:

Tasso rendimento : è bene ricordare che gli interessi mostrati (e pubblicizzati) sono sempre lordi. Ma il rendimento che si riceve è sempre al netto della tassazione (oggi al 26% per i soggetti fiscalmente residenti in Italia).

: è bene ricordare che gli interessi mostrati (e pubblicizzati) sono sempre lordi. Ma il rendimento che si riceve è sempre al netto della tassazione (oggi al 26% per i soggetti fiscalmente residenti in Italia). Tipo di deposito : alcuni conti deposito presentano vincoli sulla liquidità. Esistono infatti due tipi di conto deposito: Vincolato in cui le somme non possono essere utilizzate per un periodo di tempo prestabilito e conto deposito libero , da cui è possibile prelevare le somme in qualsiasi momento

: alcuni conti deposito presentano vincoli sulla liquidità. Esistono infatti due tipi di conto deposito: in cui le somme non possono essere utilizzate per un periodo di tempo prestabilito e conto deposito , da cui è possibile prelevare le somme in qualsiasi momento Versamento minimo : alcune banche chiedono il versamento di un importo minimo per aprire un conto deposito

: alcune banche chiedono il versamento di un importo minimo per aprire un conto deposito Assicurazione depositi : è fondamentale verificare che la banca sia coperta da un’assicurazione sui depositi. In generale sono tutti garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro.

: è fondamentale verificare che la banca sia coperta da un’assicurazione sui depositi. In generale sono tutti garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro. Imposta di bollo : è un’imposta che generalmente viene pagata in proporzione alla giacenza presente sul conto deposito. Generalmente ammonta al 0,20% del deposito. In via promozionale alcuni istituti finanziari si fanno carico dell’imposta di bollo.

: è un’imposta che generalmente viene pagata in proporzione alla giacenza presente sul conto deposito. Generalmente ammonta al 0,20% del deposito. In via promozionale alcuni istituti finanziari si fanno carico dell’imposta di bollo. Promozioni: periodicamente le banche offrono promozioni per invitare nuovi clienti all’apertura di un conto deposito, generalmente le promozioni, oltre farsi carico dell’imposta di bollo, possono includere tassi di interesse più alti o modalità più flassibili di svincolo del denaro.

Vediamo ora alcuni conti deposito vantaggiosi offerti al momento sul mercato.

IBL Banca – Time Deposit

IBL Banca è una banca fondata negli anni 20, presente con le sue filiali fisiche in tutto il territorio nazionale. Il Time Deposit può essere attivato sia online, anche tramite Spid sia in una delle filiali.

Se viene aperto entro il 30 giugno 2023 è disponibile in promozione ad tasso lordo massimo del 4,00% sia per nuovi sia per i già clienti. Non ha costi di apertura e gestione e si può scegliere di vincolare con cedola trimestrale e incassare gli interesi ogni tre mesi direttamente sul conto collegato. L’imposta di bollo è a carico del cliente e l’importo minimo depositabile è di 5.000 euro fino ad un massimo di 1milione.

Illimity

Illimity è la banca fondata dall’ex ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, con l’obiettivo di proporre servizi finanziari accessibili a tutti. Illimity offre la possibilità di scegliere tra due tipologie di conto deposito: svincolabile e non svincolabile.

Il conto svincolabile permette di utilizzare in qualsiasi momento tutto, o solo una parte del denaro depositato. I tassi vanno dal 0,80% al 3,75% in base alla durata del deposito che può andare da 6 a 60 mesi.

Il conto non svincolabile in cui non si potrà utilizzare il proprio prima della scadenza del vincolo (in caso di richiesta di svincolo possono essere applicate delle penali) ottenendo così un interesse più alto. I tassi vanno dall’1,3% al 4,75% in base alla durata del vincolo. Per esempio, se le somme vengono vincolate per 6 mesi gli interessi saranno dell’1%, salgono al 3,20% per un anno e 3,25% per 3 anni.

Gli interessi quindi variano in base alla tipologia di vincolo e alla tempistica. Per entrambe le modalità di deposito, l’importo minimo che si può depositare è di 1.000€ mentre l’importo massimo è di 20.000.000€. L’imposta di bollo è a carico del cliente e corrisponde allo 0,20% annuo sulle somme depositate.

Il tasso promozionale del 4,75% sul conto deposito è valido fino al 29 giugno 2023.

Scalable Capital

Scalable Capital è una piattaforma di investimento che offre la possibilità di investire in azioni, ETF, fondi comuni e criptovalute con zero commissioni e conti deposito senza vincoli. Un conto deposito quindi in cui si potrà utilizzare e ritirare il proprio denaro in qualsiasi momento senza il pagamento di nessuna penale. Il tasso di interesse annuo è del 2,3%, viene calcolato su base giornaliera e pagato con cadenza trimestrale.

L’apertura del conto deposito è gratuita, per usufruirne è necessario attivare l’abbonamento Prime+ al costo di 4,99 euro al mese, in promozione i primi tre mesi sono gratuiti. Il piano PRIME+ offre anche la possibilità di creare piani di accumulo ed investire senza costi d’ordine.

Il conto andrà dichiarato nella dichiarazione dei redditi come conto deposito estero, questo significa che l’imposta di bollo italiana viene sostituita dall’IVAFE. Di conseguenza non comporta il pagamento dello 0,2% sulla somma vincolata ma un ammontare fisso di 34,20 euro per giacenze oltre i 5.000€, sotto questa soglia non viene pagata nessuna imposta.

A distinguerlo dagli altri conti deposito c’è la possibilità di maturare interessi sulla liquidità senza una giacenza minima, quindi a partire anche da 1 euro, e senza vincoli di tempo.

Smart Bank

Smart Bank è una banca di investimento digitale nata nel 2022 dal gruppo Cirdan. Smart Bank offre servizi finanziari in modalità digitale e a prezzi competitivi. Tra i servizi disponibili mettono a disposizione anche il conto deposito Smart che permette di vincolare somme da 6 a 60 mesi.

È stato il primo istituto italiano a spingersi ad offrire un interesse fisso al 5% in passato. Al momento offre interessi a partire da 2,50% per 6 mesi, fino ad un massimo di 3,80% in caso di vincolo fino a 60 mesi (5 anni).

L’importo minimo vincolabile è di 5.000€ mentre, a differenza di altre banche, non è previsto un tetto masimo depositabile. Il conto deposito, accessibile attraverso la piattaforma online, non ha spese aggiuntive e l’imposta di bollo è a carico della banca.

Il conto deposito Smart si distingue da altri conti deposito soprattutto grazie alla possibilità di richiedere un anticipo, per una quota pari a fino l’80% del deposito versato, prima della scadenza. Si può così utilizzare buona parte del denaro depositato e vincolato per far fronte a eventuali spese inaspettate o progetti importanti, senza però rinunciare all'interesse che continua a maturare sull'intero ammontare del deposito.

Banca Progetto

Banca Progetto è una challenger bank italiana presente su tutto il territorio nazionale e specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese e per clienti privati. Una banca senza sportelli, ma capillarmente radicato nel territorio grazie ad una rete di agenti, mediatori e partner.

Si rivolge ai privati con prodotti di risparmio e servizi come la cessione del quinto per dipendenti privati, statali, pubblici e pensionati, anticipo TFS (Trattamento di fine sercizio) e con i conti deposito.

Conto Key è il conto corrente remunerato di Banca Progetto che offre la possibilità di attivare linee di deposito svincolabili o non svincolabili con tassi differenti. I tassi partono dal 2,75% fino al 4,00% per i depositi svincolabili e dai 3,75 fino al 4,50% se vincolati per 60 mesi.

Conto Key è un prodotto esclusivo per i titolari del contratto di deposito “Conto Progetto” con un’età inferiore a 80 anni. Il cliente può vincolare in tutto o in parte le somme depositate sul Conto Key trasferendole sul deposito vincolato digitalmente.

La giacenza minima per Banca progetto è di 5.000 euro per un massimo di 5.000.000 di euro mentre l’imposta di bollo è a carico del cliente.

Banca Aidexa

Banca Aidexa è la banca digitale guidata da Roberto Nicastro, ex direttore generale e vice-amministratore delegato di Unicredit e Federico Sforza.

Banca Aidexa offre X risparmio, un conto deposito vincolato a zero spese attivabile online. Il tasso di rendimento parte dal 2% annuo per tre mesi fino al 4,5% annuo per 36 mesi. I depositi sono tutelati totalmente dal Fondo interbancario di garanzia ed utilizzati per finanziare aziende italiane.

Aidexa non obbliga ad aprire un nuovo conto corrente per accedere al conto deposito, il rapporto principale potrà pertanto rimanere quello originario.

L’imposta di bollo è dello 0,2% sulle somme depositate e sono a carico del cliente. Se si decide di recuperare la somma depositata entro 32 giorni dalla scadenza del vincolo, si ottiene il rimborso insieme al tasso di rendimento maturato, calcolato in base al periodo di vincolo scelto.