L’oro di Bankitalia, una tempesta in un bicchier d’acqua

Un emendamento alla manovra finanziaria 2026 presentato da Fratelli d’Italia ha riacceso un acceso dibattito sulla proprietà delle riserve auree italiane. Di chi è l’oro? E cosa se ne fanno gli italiani? L’emendamento voleva chiarire che l’oro custodito dalla Banca d’Italia appartiene allo Stato italiano, suscitando immediate critiche dalla BCE e dividendo l’opinione pubblica. Vediamo di fare chiarezza, perché forse siamo di fronte a una tempesta in un bicchier d’acqua.

Primo punto: le riserve auree appartengono alla Banca d’Italia perché così stabiliscono i bilanci dell’istituto (dove sono iscritte) e i trattati europei, che prevedono che l’oro debba essere posseduto dalla banca centrale di ogni Paese, e non direttamente dallo Stato. Questo è primo punto che crea confusione, perché sia lo Stato, sia Bankitalia sono italiani. Quindi l’oro è già degli italiani, ma lo Stato non lo può utilizzare, come fa con tanti altri beni nazionali, per esempio gli immobili pubblici. Il secondo punto allora è: chi decide quando usare questa riserva strategica in caso di gravissima emergenza? Il dibattito ha evidenziato la complessità dei rapporti tra Stato, Banca d’Italia e istituzioni europee come la Bce.

La Banca d’Italia custodisce 2.452 tonnellate di oro fisico, il terzo maggior tesoro aureo al mondo dopo Stati Uniti e Germania. Questo patrimonio vale oggi circa 288 miliardi di euro ed è distribuito in questo modo: 1.100 tonnellate sono a Roma (lingotti di vari pesi e circa 4 tonnellate in monete d’oro) nel caveau di Via Nazionale, chiamato “la sagrestia”, mentre 1.061,5 tonnellate si trovano a Fort Knox negli Stati Uniti. Le restanti riserve sono depositate tra Svizzera (149 tonnellate) e Gran Bretagna (141 tonnellate). L’oro è dunque di Bankitalia. Ma di chi è la Banca centrale nazionale? E qui la situazione si ingarbuglia ancor di più. Infatti Bankitalia è un istituto di diritto pubblico, come stabilito dalla legge bancaria del 1936 e confermato dalla Cassazione nel 2006. Ma il suo capitale di 7,5 miliardi di euro è in mano privata: appartiene a banche, assicurazioni, fondazioni bancarie ed enti previdenziali italiani. I principali azionisti sono Intesa Sanpaolo, UniCredit, Inarcassa e altre istituzioni finanziarie. Nessun azionista può possedere più del 5% del capitale. Inoltre gli azionisti non possono nominare il governatore, che è indicato dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri, quindi del governo. I soci non hanno nemmeno diritto ai dividendi completi, possono ricevere complessivamente al massimo il 46% dell’utile netto, il resto va nelle casse pubbliche. In altri termini, pur essendo i soci soggetti privati, essi non hanno alcun potere sulla Banca Centrale, che è un istituto di diritto pubblico. In questa forma la Banca d’Italia aderisce poi al sistema europeo delle banche centrali, risultando membro della Bce. E in quanto tale il suo oro, dall’introduzione dell’euro, è vincolato alle regole della Bce, che emette la nostra moneta, cioè l’euro.

Ecco allora che il dibattito sulla proprietà dell’oro appare un esercizio intellettuale o giuridico, ma non ha valore pratico.

L’oro è già degli italiani, ma è custodito e gestito da un istituto autonomo, ed è sempre stato così perché, in fin dei conti, l’oro non è una disponibilità liquida, bensì una riserva, da non utilizzare mai, a meno che non capiti un cataclisma finanziario. O bellico. Ma in quel caso gli italiani si troverebbero ad avere così tanti problemi che quello dell’oro passerebbe in secondo piano.