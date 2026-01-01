Esplosione in un bar in una stazione sciistica svizzera: "Diversi morti"

Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo fonti della polizia ci sarebbero diversi morti.
"C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta", ha detto all'AFP Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale."Ci sono diversi feriti e diversi morti".
La tragedia sarebbe avvenuta intorno all'1:30 nei locali Le Constellation della lussuosa località sciistica alpina, bar molto frequentato dai turisti, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno.