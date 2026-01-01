Leggi il settimanale
Cronaca internazionale |Tragedia di Capodanno

Esplosione in un bar in una stazione sciistica svizzera: "Diversi morti"

La deflagrazione in un bar molto frequentato dai turisti durante la festa di Capodanno

Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo fonti della polizia ci sarebbero diversi morti.

"C'è stata un'esplosione di origine sconosciuta", ha detto all'AFP Gaëtan Lathion, portavoce della polizia del Canton Vallese, nella Svizzera sudoccidentale.

"Ci sono diversi feriti e diversi morti".

La tragedia sarebbe avvenuta intorno all'1:30 nei locali Le Constellation della lussuosa località sciistica alpina, bar molto frequentato dai turisti, mentre si svolgevano i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno.

