Mediobanca, i soci del patto: “Offerta di Mps inadeguata”. Entrano Aspesi e Falck

Il patto di consultazione dei soci di Mediobanca definisce “inadeguata” l’offerta pubblica di scambio di Mps. Un responso prevedibile, che arriva a rimorchio di quanto dichiarato in precedenza dai vertici di Piazzetta Cuccia. Mediobanca ha “preso atto, condividendole, delle valutazioni preliminari del consiglio d’amministrazione di Mediobanca in ordine all’inadeguatezza dell’offerta pubblica di scambio promossa da Mps”, si legge in una nota dell’accordo che sostiene i vertici di Piazzetta Cuccia. I soci hanno inoltre “confermato presidente dell’accordo Angelo Casò e i componenti del Comitato Massimo Doris e Alberto Pecci”. Il patto, infine, ha “esaminato i risultati semestrali al 31 dicembre 2024 del gruppo Mediobanca, approvati dal Consiglio d’amministrazione il 10 febbraio scorso, che confermano la validità del modello di business specializzato, incentrato sul Wealth Management ed il Private Investment Bank, in grado di offrire importanti e distintive opportunità di crescita nell’ambito del Piano “One brand - One Culture”.

Piazzetta Cuccia: offerta Mps a sconto del 14,8%

L’istituto guidato da Alberto Nagel ha sottolineato, in una nota, che lo sconto (in merito all’offerta di Mps su Mediobanca) ai corsi di Borsa di ieri sarebbe del 14,8%, per cui per tornare a premio l’offerta di Mps dovrebbe aggiungere oltre tre miliardi in contanti. Si tratta tuttavia di cifre teoriche e soggette a speculazioni e umori momentanei del mercato, che potrebbero cambiare anche di molto nel corso dei prossimi mesi.

Il patto di sindacato di Mediobanca sale all’11,87% del capitale

L’Assemblea dei Partecipanti, inoltre, ha sancito l’ingresso di due nuovi soci del patto: AFL Srl, controllata dall’ing. Federico Falck, titolare di n.1,1 milioni di azioni Mediobanca (0,13% del capitale sociale); e Alberto Aspesi (direttamente e tramite la controllata Bocca di Rosa Srl), con n. 2,7 milioni di azioni Mediobanca (0,33% del capitale sociale).

Ha, altresì, preso atto delle vendite di n. 1.725.000 azioni Mediobanca (0,21%) da parte di Aurelia (Gruppo Gavio). A valle di tali operazioni la percentuale rappresentata dall’Accordo aumenta dall’11,62% all’11,87 % del capitale.