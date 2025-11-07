"Per Mediolanum è l'anno migliore"

Oltre 2 milioni di clienti e 150 miliardi di masse gestito. Banca Mediolanum può ben dire di avere chiuso un buon terzo trimestre dell'anno: l'utile nei primi 9 mesi è stato pari a 726 milioni, in crescita dell'8% rispetto allo scorso anno. Per Massimo Doris (foto), amministratore delegato della Banca, questo «testimonia la capacità di Banca Mediolanum di generare valore in modo costante e strutturale, con un'ulteriore accelerazione nel terzo trimestre». Anche la raccolta netta totale è stata positiva, per 8,15 miliardi, segnano un +14% rispetto ai primi 9 mesi del 2024. Ieri sono anche stati presentati i dati sulla raccolta di ottobre che è arrivata a 1,08 miliardi.

«Ritengo che vi siano tutte le condizioni per chiudere il 2025 come uno degli anni migliori della nostra storia con la consapevolezza di contribuire, attraverso il nostro modello, a un sistema finanziario sempre più orientato al benessere delle famiglie italiane», ha affermato Doris. Il margine di contribuzione ammonta a 1,55 miliardi (+5%) così come il margine operativo, pari a 891,4 milioni.