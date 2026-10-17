MFLAW, tra i pionieri del modello StapA in Italia, celebra 25 anni di crescita e riunisce a Milano i vertici del mondo bancario e finanziario

Venticinque anni di attività, una crescita costante nel panorama della consulenza legale italiana e un percorso che ha trasformato una realtà specializzata nel diritto bancario in un’organizzazione multidisciplinare di riferimento per il mondo finanziario e imprenditoriale. MFLaw, Società tra Avvocati per Azioni (StapA), ha proseguito a Milano le celebrazioni per il suo primo quarto di secolo, riunendo rappresentanti del sistema bancario e finanziario con i quali ha costruito negli anni relazioni professionali e partnership strategiche.

La serata si è svolta giovedì 15 ottobre al The Roof dei Cavalieri Collection, nel cuore di Milano, dove MFLaw ha accolto clienti, professionisti e partner. Dopo il primo appuntamento a Roma, le celebrazioni sono proseguite nel capoluogo lombardo, che ha assunto un ruolo strategico nello sviluppo e nel consolidamento delle attività della StapA.

Fondata nel 2001 dagli avvocati Andrea Fioretti e Massimo Mannocchi, MFLaw conta oggi oltre 95 collaboratori e tre sedi, a Roma, Milano e Palermo. Alle attività consolidate nel diritto bancario e nella gestione del credito, comprese quelle di banking & finance e di ristrutturazione del debito, si sono affiancate competenze nel real estate, nel diritto tributario, amministrativo e del lavoro, nella governance societaria e nella protezione dei dati personali. La StapA affianca così banche, fondi, operatori finanziari e imprese nelle operazioni più complesse.

Tra gli elementi distintivi di questo percorso figura la trasformazione in Società tra Avvocati per Azioni, modello adottato da MFLaw tra i primi studi legali in Italia. Una scelta innovativa che testimonia una visione imprenditoriale della professione, fondata su una governance strutturata, sull’integrazione delle competenze e sulla capacità di sostenere programmi di crescita nel lungo periodo.

Lo sviluppo guarda oggi anche ai mercati internazionali. Insieme a PILC, associazione professionale dedicata alla pubblica amministrazione e all’internazionalizzazione di cui è partner, MFLaw ha avviato un desk a Riad, in Arabia Saudita, per accompagnare le imprese italiane interessate alle opportunità dei mercati arabi. Nel 2026 la StapA è stata inoltre inclusa nello speciale Professionals di Forbes Italia.

Durante la serata è stato condiviso con gli ospiti il volume celebrativo «Oltre le radici – 25 anni di crescita, visione e futuro», che ripercorre le tappe fondamentali di MFLaw e ne racconta le prospettive di sviluppo.

Venticinque anni dopo la fondazione, MFLaw guarda al futuro con l’obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento nel mercato della consulenza legale, consolidare il rapporto con il sistema bancario e finanziario e ampliare la presenza internazionale. Una storia di crescita che unisce competenza giuridica, innovazione organizzativa e visione imprenditoriale, confermando la capacità della StapA di evolvere insieme alle esigenze dell’economia e delle imprese.