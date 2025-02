Mps, depositato in Consob il prospetto dell’Ops su Mediobanca

Ascolta ora 00:00 00:00

Mps ha depositato in Consob il prospetto relativo all’offerta pubblica di scambio (Ops) su Mediobanca, avviando così l’iter autorizzativo necessario per portare avanti l’operazione. Oltre al documento d’offerta, l’istituto senese ha presentato le richieste di autorizzazione alle autorità competenti, tra cui la Banca Centrale Europea, Banca d’Italia e Ivass, oltre alle notifiche relative agli aspetti antitrust e al golden power, coinvolgendo così anche il governo.

Una volta ottenuti tutti i via libera necessari, Consob avrà cinque giorni di tempo per disporre la pubblicazione del documento d’offerta. Mps stima che il processo si completerà tra giugno e luglio, a seconda della tempistica con cui le diverse autorità concederanno le autorizzazioni richieste. In particolare, Ivass è coinvolta in virtù della partecipazione qualificata detenuta da Mediobanca in Generali, mentre il governo dovrà valutare l’operazione sotto il profilo della normativa sul golden power.

Nel frattempo, un passaggio fondamentale si terrà il 17 aprile,

quando l’assemblea straordinaria di Mps sarà chiamata ad approvare l’aumento di capitale necessario per finanziare l’Ops. L’esito di questo appuntamento rappresenterà un tassello chiave per il completamento dell’operazione.