Unicredit, Commerz alla resa

Il via libera della Bce a Unicredit per il controllo di Commerzbank è atteso molto presto. Dovrebbe arrivare «nei prossimi giorni o nelle prossime settimane», ha stimato la ceo dell’istituto tedesco, Bettina Orlopp in un’intervista a Bloomberg TV in occasione delle riunioni annuali del Fondo Monetario Internazionale a Bangkok. I rumor indicano metà mese, quindi a breve. «Attendiamo le approvazioni da parte delle diverse autorità di regolamentazione» ed «è qualcosa che ci aspettiamo entro quest’anno o, al più tardi, all’inizio del prossimo anno», ha sottolineato.

Oltre alla Bce un ulteriore passaggio è l’ok dell’Unione europea che, ricevuta formalmente la notifica, ha fissato al 16 novembre il termine per l’esame della prevista fusione. A questo seguirà l’Authority polacca. Agli inizi del 2027, al più tardi a febbraio, si potrebbe tenere l’assemblea straordinaria con la quale Andrea Orcel e i suoi metteranno mano alla governance. «Ho affermato molto chiaramente che ho bisogno del sostegno e della fiducia del consiglio di sorveglianza, e che dobbiamo allinearci sulla strategia di Commerzbank», ha ribadito la ceo aggiungendo che «finché avremo tutto questo, io resterò qui. L’uscita della manager è scontata così come quella del presidente, Jens Weidmann il cui mandato termina con l’assemblea di primavera. Orlopp e Orcel hanno visioni molto distanti, una di queste riguarda le operazioni internazionali che Unicredit intende ridimensionare.