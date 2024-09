Unicredit acquisisce il 9% di Commerzbank

Ascolta ora 00:00 00:00

Unicredit entra in Commerzbank. La banca italiana ha acquisito una partecipazione azionaria di circa il 9% del capitale sociale del gruppo tedesco. Il 4,49% è stato acquistato nell'ambito di un'offerta di accelerated book building condotta per conto della Repubblica Federale di Germania, in linea con l'intenzione di quest'ultima di ridurre la propria partecipazione in Commerzbank AG, mentre il resto era stato acquistato mediante operazioni sul mercato.

Una nota emessa dall'istituto di credito precisa: " Unicredit esprime il proprio supporto agli attuali consigli di gestione e di sorveglianza di Commerzbank AG e ai progressi che questi ultimi hanno compiuto nel migliorare le performance della banca - e aggiunge - l'acquisizione della partecipazione in Commerzbank AG è coerente con la strategia di UniCredit e i parametri entro i quali effettua qualsivoglia investimento e Unicredit esplorerà insieme a Commerzbank AG possibili opportunità di creazione di valore per gli stakeholder di entrambe le banche ". Sempre tramite lo stesso comunicato viene informato il mercato che " qualsivoglia decisione in merito alla partecipazione dipenderà anche dalla coerenza di tale investimento con gli stringenti parametri finanziari di Unicredit, così come sono stati chiaramente e costantemente comunicati al mercato ".

Ciò detto, al fine di mantenere flessibilità, Unicredit presenterà alle autorità competenti le istanze autorizzative per poter eventualmente superare la soglia di partecipazione del 9.9% in Commerzbank AG.

questo è dove Unicredit continua a ritenere di poter estrarre il maggior valore per i propri azionisti

Il management di UniCredit fa sapere inoltre che rimane concentrato nel proseguire l'esecuzione di UniCredit Unlocked e nel perseguire una crescita redditizia sostenibile e distribuzioni per tutti gli azionisti sottolinenando: "". Infine, si specifica che l'operazione ha un impatto sul CET1 ratio di UniCredit pari a circa 15bps e non influirà sulla politica di distribuzione esistente.