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Banche

Unicredit incassa l’ok della Bce a salire in Commerz. Controllo entro fine anno

La vigilanza di Francoforte ha autorizzato gli italiani ad andare oltre il 30% del gruppo tedesco. Si tratta di un passaggio cruciale nella scalata della banca tedesca

Marcello Astorri
Deciso Andrea Orcel, ad di Unicredit
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Nuovo passo avanti di Unicredit nella scalata a Commerzbank. Il gruppo bancario italiano guidato da Andrea Orcel ha ottenuto dalla Banca centrale europea l’autorizzazione a superare la soglia del 30% del capitale dell’istituto tedesco e ad aumentare ulteriormente la propria partecipazione senza limiti massimi.Si tratta di un passaggio decisivo nell’operazione che punta a portare Commerzbank sotto il controllo di Piazza Gae Aulenti. Il via libera di Francoforte rimuove infatti uno degli ostacoli regolamentari alla scalata e consente a al gruppo italiano di procedere verso l’acquisizione del controllo della banca tedesca. Ora, quando riceverà gli ultimi passaggi autorizzativi, Piazza Gae Aulenti può procedere entro fine anno a convertire il suo pacchetto di derivati e regolare il pagamento con tutti gli azionisti che avevano consegnato le loro azioni alla chiusura dell’offerta pubblica di scambio dell’8 luglio 2026: la posizione complessiva destinata a trasformarsi in azioni quindi è pari al 47,59% di Commerzbank, equivalente al 49,65% dei diritti di voto, tenendo conto delle azioni proprie della banca tedesca.L’autorizzazione della Bce segna dunque un’accelerazione nel percorso di UniCredit verso la conquista della banca tedesca, destinata a rappresentare uno dei principali tasselli della strategia di espansione europea del gruppo guidato da Orcel.

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