Basket, Bologna e Brescia in vetta alla classifica. Milano ko a Sassari

Virtus Bologna e Germani Brescia sono la nuova coppia di testa, nel decimo turno della Serie A di basket. Nel posticipo serale le V nere travolgono la Bertram Derthona (99-70) e aggancia infatti Brescia, che passa 89-83 a Scafati. Sotto di due punti troviamo Napoli, Trento e la Reyer Venezia: lagunari ko (106-79) proprio in casa della Dolomiti Energia. Senza fin la crisi dell'Olimpia Milano, sconfitta da Sassari (89-83) nonostante i 31 punti di Shields.

Bologna - Tortona 99-70

Vittoria mai in discussione per la Virtus Segafredo Bologna, che si mette alle spalle il ko contro Brindisi e riconquista la vetta della classifica, in coabitazione con la Germani Brescia. Il parziale di 29-17 nel primo quarto indirizza, di fatto, la sfida. A quel punto alla Virtus basta controllare i rivali nel secondo quarto per andare al riposo sul +11 (47-36) ed accelerare con un parziale di 13-4 nel terzo periodo per chiudere la sfida. L'ultimo tempo è pura accademia per Bologna, che sfiora i cento punti: finisce 99-70. Apoteosi per le V nere, mentre Tortona incassa il quinto ko stagionale. Non bastano i 18 punti dell'ex Baldasso e i 13 di Thomas per i piemontesi, travolti dalla forza del collettivo bolognese. I migliori sono Shengelia (16) e Mickey (14), con sei giocatori in doppia cifra. Nel finale si rivede anche Achille Polonara, autore di una tripla e di 5 punti in otto minuti.

La rubata di Dobric e la tripla di Candi sono tra le migliori azioni di @VirtusSegafredo @DerthonaBasket #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/pxtCKBkS5s — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) December 3, 2023

Sassari - Milano 89-83

La crisi di Milano non conosce fine: l'Olimpia cade anche a Sassari (89-83) e perde un'occasione per avvicinarsi alla vetta. Il Banco di Sardegna parte fortissimo. Il primo quarto finisce 20-14, ma dopo un clamoroso avvio da 12-0. I sardi toccano anche il +13 (41-28) prima che l'intervallo lungo si chiuda sul 41-30. Nella ripresa, Milano prova la rimonta e accorcia le distanze nel terzo quarto e nel corso dell'ultimo periodo trova anche il pareggio. Finale combattuto a suon di triple: a stendere Milano sono quelle di Charalampopoulos e Tyree, migliore dei sardi con ben 24 punti. Nell'Olimpia il migliore è Shavon Shields, ma i suoi 31 punti e 7 rimbalzi non bastano ad evitare un altro ko ai suoi. Milano resta a 10 punti con il quinto ko in dieci partite. Due in più di Sassari che si allontana dalla zona retrocessione.

Il coast to coast di McKinnie e le triple finali di Shields e di Tyree sono tra le migliori giocate della sfida tra @dinamo_sassari e @OlimpiaMI1936 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/sR7X2qAaPK — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) December 3, 2023

Scafati - Brescia 83-89

L'ottava vittoria vale il primo posto per Brescia, corsara sul campo di Scafati per 89-83. Il primo periodo è tutto dei padroni di casa, con Nunge che sale in cattedra, insieme a Strelnieks dalla panchina. Nei dieci minuti successivi cominciano a carburare, con Christon che inizia a mettere a referto punti pesanti: all’intervallo la Givova è ancora avanti, sul 42-38. Nel terzo quarto la Germani fa un capolavoro: 25 punti segnati al netto dei 17 concessi. Scafati rientra a inizio quarto periodo, ma Della Valle e Petrucelli infilano due triple consecutive che spengono le speranze del quintetto di Sacripanti. Vince Brescia e fa otto su dieci in campionato: sesta sconfitta per la Givova.

L'assist di Massinburg per Akele e il canestro di Pinkins tra le migliori giocate del match tra @ScafatiBasket69 e @GermaniBrescia #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/ej2QkjuAXa — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) December 3, 2023

Trento - Venezia 106-79

Venezia crolla a Trento 106-79. Primo periodo perfetto della Dolomiti Energia, che allunga sul 33-17 grazie ad un super Grazulis. La Reyer non reagisce nei dieci minuti successivi, mentre i padroni di casa continuano a fare canestro con continuità. All’intervallo il punteggio è sul 60-38. Tucker prova a suonare la carica, ma nell'ultimo quarto la squadra di Galbiati mette la quinta superando quota 100 punti. Vince Trento per la settima vittoria in stagione, agganciando proprio Venezia in classifica, che subisce la terza sconfitta.

Treviso - Brindisi 86-60

Prima vittoria in campionato per Treviso, che supera Brindisi 86-60. Un successo indirizzato già nel primo quarto: parziale di 7-0, canestro da tre subito e altro parziale, con quindici punti consecutivi grazie a Bowman e Olisevicius. I pugliesi non danno segnali di ripresa e all’intervallo inseguono 45-23. Al rientro dagli spogliatoi, la Nutribullet gestisce e torna ad accelerare nel finale, con un Bowman ispiratissimo. Primo hurrà per i veneti. Nona sconfitta per Brindisi, ultima in classifica insieme a Treviso (veneti penultimi per differenza canestri).

Varese - Cremona 68-75

La Vanoli Cremona conquista il derby lombardo e sbanca il parquet dell'Openjobmetis Varese. Match in equilibrio fino al 32-30 di metà partita. Nel terzo quarto l'asse Lacey-Adrian produce un break decisivo per la Vanoli: 8-0 ed è controsorpasso ai danni di Varese (56-54). L'ultimo periodo è quello decisivo e il grande protagonista è Pecchia, che firma il canestro del +6. I padroni di casa si rifanno sotto, ma Denegri firma il break decisivo e il +5 (70-65) a un minuto dal termine. Finisce 68-75. Cremona aggancia un terzetto (Derthona, Olimpia e Pistoia) al settimo posto in classifica con cinque vittorie e cinque sconfitte. Varese resta al terzultimo posto con sei punti, a cui non bastano i 22 punti di Hanlan e i 18 di Moretti. Per la Vanoli: cinque giocatori in doppia cifra, con McCullough (15) top-scorer.

Risultati della decima giornata

Estra Pistoia - Gevi Napoli 81-76 (venerdì)

UnaHotels Reggio Emilia - Carpegna Pesaro 101-68 (venerdì)

Banco Sardegna Sassari - EA7 Armani Milano 89-83

Givova Scafati - Germani Brescia 83-89

Nutribullet Treviso - Happy Casa Brindisi 86-60

Dolomiti Trentino - Umana Venezia 106-79

Openjobmetis Varese - Vanoli Cremona 68-75

Virtus Segafredo Bologna - Bertram Tortona 99-70

Tutti i risultati della 10ª giornata di #LBASerieA @UnipolSai_CRP

Quale ti ha sorpreso di più#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/AGZDCOJu3d — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) December 3, 2023

Classifica

Classifica: Bologna e Brescia 16, Trentino, Napoli e Venezia 14; Reggio Emilia 12, Milano, Pistoia, Cremona e Tortona 10; Sassari, Scafati e Pesaro 8; Varese 6; Treviso e Brindisi 2

La classifica dopo le prime 10 giornate di #LBASerieA @UnipolSai_CRP vede @VirtusSegafredo e @GermaniBrescia al primo posto con un record di 8/2

La tua squadra è nella colonna di sinistra o in quella di destra#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/59Eesk8eoe — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) December 3, 2023

Prossimo turno

Umana Venezia - Givova Scafati

Bertram Tortona - Estra Pistoia

Gevi Napoli - UnaHotels Reggio Emilia

Happy Casa Brindisi - Openjobmetis Varese

Vanoli Cremona - Nutribullet Treviso

EA7 Milano - Virtus Bologna

Carpegna Pesaro - Dolomiti Trento

Happy Casa Brindisi - Openjobmetis Varese