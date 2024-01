Basket, l'Olimpia Milano batte (sulla sirena) Tortona. Sempre in testa Brescia e Venezia

L'Olimpia Milano supera Tortona per 83-82 grazie al canestro decisivo di Hall, che vanifica la rimonta piemontese, nella sfida valida per il 16° turno di Serie A di Basket. Nessuna novità in testa alla classifica. Venezia vince in casa di Varese per 103-92 e mantiene la vetta insieme a Brescia (battuto Treviso 88-67). Successi anche per Sassari (che nel lunch match travolge Pistoia 107-69) e Napoli, che si sbarazza facilmente di Pesaro 93-75. Stasera si chiude con il posticipo del lunedì: in campo la Virtus Bologna contro Brindisi.

Milano-Tortona 83-82

Milano vince sul filo di lana e festeggia il ritorno del Simmenthal, lo storico sponsor dell’Olimpia, che rievoca i dieci scudetti e la prima Coppa Campioni conquistati dalle "Scarpette Rosse" tra il 1957 e il 1973. Primo quarto non semplicissimo per la squadra di Messina, che scivola fino al meno sei prima di chiudere il periodo iniziale avanti sul 20-18. Le difficoltà proseguono anche nel parziale successivo, Tortona si porta nuovamente in vantaggio, prima del break dei padroni di casa che chiudono all’intervallo lungo 42-35.

La tripla di Ross e la penetrazione di Hall sono gli ultimi due canestri della sfida tra @OlimpiaMI1936 e @DerthonaBasket #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/k0iY2d0lSc — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) January 14, 2024

La ripresa del gioco è di nuovo complicata per Milano, che vede gli ospiti avvicinarsi fino al meno uno, per poi distanzarli prima di terminare il terzo parziale con soli due punti di vantaggio. L'Olimpia allunga fino al +8 a metà dell’ultimo periodo, ma i piemontesi non mollano e all’ultimo minuto trovano il sorpasso grazie alla tripla di Ross, cui segue però il canestro decisivo di Hall che fissa il punteggio sull’83-82 finale. Milano sale a dieci successi ed aggancia la Top Four, mentre si tratta del decimo ko stagionale per Tortona. Top scorers: Melli e Thomas con 23 punti.

Brescia-Treviso 88-67

L'avvio di partita è tutto di Treviso, che arriva sul +10 nei primi venti minuti grazie ad Allen, Robinson ed Olisevicius. Dopo il break bresciano di inizio secondo parziale, si arriva all’intervallo lungo sul 36-40. Al rientro in campo i ragazzi di Magro hanno una reazione furiosa e scappano avanti di dieci lunghezze in meno di cinque minuti. Si arriva al +20, ipotecando di fatto la partita nel giro di meno di dieci minuti. L’ultimo periodo è mera gestione per Brescia, che esulta con il punteggio finale di 88-67. Con questo successo resta in vetta alla classifica insieme a Venezia, mentre Treviso resta penultimo con dodici sconfitte. Top scorers: Burnell 14 punti e Gabriel 12 punti.

Le triple di Robinson e il canestro sospeso in aria di Petrucelli sono tre le migliori azioni della sfida tra @GermaniBrescia e @treviso_basket #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/eNORZwuUKm — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) January 14, 2024

Varese-Venezia 92-103

Partita subito in discesa per Venezia, che scappa via fino al +14 a metà del primo quarto, per poi chiuderlo con nove punti di vantaggio dopo le tre triple consecutive, infilate poco dopo da Varese. L'andamento dell'incontro, gli ospiti arrivano massimo vantaggio di 19 punti, chiudendo all'intervallo lungo 47-60. Al rientro in campo c'è l'allungo definitivo di Venezia, a +21 a fine terzo quarto. Finisce 92-103, con cinque giocatori di Venezia in doppia cifra (il migliore è Simms con 20 punti), mentre alla Openjobmetis non bastano i 21 punti di Mannion. L'Umana Reyer conquista la vittoria numero 12 e resta in vetta alla classifica, mentre Varese trova la decima sconfitta.

L’And-One di Kabengele e la tripla di McDermott tra le migliori azioni del match tra @PallVarese e @REYER1872 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/34YdMIjqrA — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) January 14, 2024

Napoli-Pesaro 93-75

Dopo un primo quarto equilibrato (23-22 per Napoli), i padroni di casa allungano grazie un Brown in grande spolvero. Decisivo il break di 17-4 ottenuto tra il 15° minuto di gioco e l’intervallo, che vale il +14. Al rientro in campo, i campani aprono il gap fino a venti punti e chiudendo di fatto già l’incontro con dieci minuti d’anticipo. Gli uomini di Sacchetti, riescono soltanto ad evitare un parziale ancora più pesante rimontando undici punti negli ultimi due minuti dopo essere andati sotto di trenta. Vince Napoli 93-75. La squadra di Milicic rimane agganciata a Milano in classifica, con dieci successi, mentre Pesaro incassa l’undicesimo ko. Brown top scorer con 17 punti.

Sassari-Pistoia 107-69

Non c'è storia al PalaSerradimigni, il Banco di Sardegna Sassari domina la sfida dal primo all'ultimo secondo minuto. La partenza dei sardi è arrembante, con Jefferson e Tyree subito caldi al tiro. Il primo quarto si chiude con un punteggio che chiude già i giochi: 32-12. Pistoia abbozza una reazione nel secondo periodo, ma Sassari non fa sconti e chiude sul 62-28 a metà gara. Il divario consente a Sassari di controllare e godersi gli ultimi minuti di gara, nei quali i toscani accorciano e rendono più accettabile il passivo. Sassari ottiene la settima vittoria stagionale (7-9) e conferma l'11° posto. Quattro i giocatori in doppia cifra, con McKinnie (21) top-scorer. Alle sue spalle Jefferson (16), Tyree e Diop (15). Nell'Estra Pistoia, che subisce l'ottava sconfitta (8-8), si salvano solo Hawkins (16) e Willis (14).

Scafati-Reggio Emilia 102-76

A Scafati basta il primo tempo indirizzare la gara. Dopo 10 minuti è già 31-13 per la squadra di Boniciolli. All'intervallo lungo i campani sono già sul +25 (57-32) grazie soprattutto ad un ottimo avvio. La ripresa diventa di pura gestione per la Givova, che con questo successo sale a 16 punti e aggancia Cremona e Pistoia all'ottavo posto e a -2 da Reggio Emilia. Inutili i 16 punti di Galloway e i 14 di Hervey per l'Unahotels, mentre Scafati si gode un super Rivers da 28 punti (e 6/9 dall'arco), oltre a un sempre positivo Logan (18).

Cremona-Trento 99-80

Buona partenza di Cremona, che con Lacey e Denegri ha cinque punti vantaggio a fine primo quarto. Nei dieci minuti successivi le cose non cambiano la tripla di Lacey porta la Vanoli avanti di ben sedici punti all’intervallo, sul 53-37. Al rientro in campo dopo la pausa lunga i lombardi arrivano a sfiorare anche le venti lunghezze di vantaggio. Con un forcing importante gli ospiti riescono a tornare anche sul -7, grazie ad un parziale di 8-0 in avvio dell’ultimo quarto, poi Pecchia sale in cattedra e rispedisce gli avversari a oltre venti punti. Vince Cremona 99-80 per l'ottava vittoria in stagione, al netto di altrettante sconfitte. Settimo ko per la Trentino, a fronte di nove successi.

Risultati

Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi (15/01)

EA7 Emporio Armani Milano - Bertram Derthona Tortona 83-82

Germani Brescia - Nutribullet Treviso Basket 88-67

Banco di Sardegna Sassari - Estra Pistoia 107-69

Vanoli Basket Cremona - Dolomiti Energia Trentino 99-80

Openjobmetis Varese - Umana Reyer Venezia 92-103

Gevi Napoli Basket - Carpegna Prosciutto Pesaro 93-75

Givova Scafati Basket - UnaHotels Reggio Emilia 102-76

Classifica

Venezia, Brescia 24 punti

Bologna, Milano, Napoli 20

Reggio Emilia, Trento 18

Pistoia, Cremona, Scafati 16

Sassari 14

Tortona, Varese 12

Pesaro 10

Treviso 8

Brindisi 6

Prossimo turno

Bertram Derthona Tortona - Umana Reyer Venezia

UnaHotels Reggio Emilia - Vanoli Basket Cremona

Carpegna Prosciutto Pesaro - EA7 Emporio Armani Milano

Nutribullet Treviso Basket - Banco di Sardegna Sassari

Happy Casa Brindisi - Gevi Napoli Basket

Openjobmetis Varese - Virtus Segafredo Bologna

Dolomiti Energia Trentino - Germani Brescia

Estra Pistoia - Givova Scafati Basket