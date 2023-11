Basket, l'Olimpia Milano si riscatta e travolge Venezia: stasera Bologna-Brescia per il primato

L'Olimpia Milano batte un colpo e dà un segnale forte e chiaro nell'ottavo turno di Serie A. Dopo la vittoria di Eurolega contro l'Efes, la squadra di Ettore Messina continua a risalire la china e travolge l'Umana Reyer Venezia (95-72), che si presentava al Forum da capolista del campionato. Segnali di squadra e segnali dai singoli con Shavon Shields e Devon Hall di nuovo protagonisti.

Sorride dopo due sconfitte di fila anche Tortona, che espugna il campo di Reggio Emilia 90-77. Hanlan trascina Varese nel 94-93 su Scafati, mentre la GeVi Napoli è corsara a Treviso 79-76. Vincono anche Pistoia, 68-63 contro la Banco di Sardegna Sassari, e Cremona, che si impone su Pesaro 96-69. Il posticipo di stasera tra Virtus Segafredo Bologna e Germani Brescia vale la vetta.

Armani Milano - Umana Reyer Venezia 95-72

Dopo il tonfo con Scafati si rialza l'Olimpia Milano, supera agevolmente una rimaneggiata Reyer Venezia 95-72. Il match comincia subito in discesa per l'Armani, con Shields e soprattutto Hall dalla panchina a dominare in attacco. Dopo i primi venti minuti gli uomini di Messina sono sul 44-28. Venezia non segna praticamente più, e concede trenta punti alle "Scarpette Rosse". L’ultimo periodo è di fatto utile soltanto per le statistiche, con il match che termina 95-72. Quinta vittoria per Milano, al netto di tre sconfitte.

L'uno contro uno di Shields e la rubata di Brown Jr sono tra le migliori azioni della sfida tra @OlimpiaMI1936 e @REYER1872 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/M1gCFmGGQj — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) November 19, 2023

Reggio Emilia - Tortona 77-90

Torna a vincere Tortona, 90-77 sul campo di Reggio Emilia. Partita estremamente equilibrata nei primi due periodi, con i padroni di casa davanti di due punti all’intervallo grazie ad un Galloway sugli scudi. Al rientro dagli spogliatoi la reazione di Tortona è furiosa con un doppio parziale sia nel terzo che nel quarto periodo (12-0 e 13-0). Il tentativo di rimonta finale di Reggio non dà frutti. Quarto successo per Tortona, mentre la UnaHotels fa segnare la terza sconfitta.

Il canestro in contropiede di Weber e quello di Dowe sono tra le migliori azioni di @PallacReggiana @DerthonaBasket #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/jgndvmuMcU — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) November 19, 2023

Varese - Scafati 94-93

Vince sulla sirena Varese, che in rimonta supera Scafati 94-93. Avvio choc per i padroni di casa, che vanno sotto 11-0 nei primissimi minuti, ma recuperano fino al 18-18. I campani allungano anche nel secondo periodo, con Gentile e Strelnieks che salgono in cattedra. Nel terzo quarto si scatenano Hanlan e Cauley-Stein, per la rimonta di Varese. Gli ultimi dieci minuti sono punto a punto. Hanlan è glaciale dalla lunetta per il sorpasso decisivo, con Gentile che fallisce il tiro della vittoria sulla sirena. Varese si rialza e fa segnare la terza vittoria stagionale, mentre per Scafati arriva la quarta sconfitta.

Le triple di Logan e Moretti e i due liberi decisivi di Hanlan tra le migliori giocate di @PallVarese @ScafatiBasket69 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/ptbxWWDst9 — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) November 19, 2023

Treviso - Napoli 76-79

Sesto successo per la GeVi Napoli, che piega in trasferta Treviso 79-76. I partenopei partono forte nel primo periodo, con un break di dieci punti di vantaggio (24-14). Nei due parziali centrali la Nutribullet comincia a carburare, e nel terzo quarto firma il sorpasso grazie ad un super Mezzanotte. Nei dieci minuti finali la GeVi va a prendersi la vittoria con le due triple decisive di Pullen e Zubcic. Sesto successo stagionale per la squadra di Milicic, mentre Treviso non ha ancora vinto in questa Serie A (otto sconfitte consecutive).

Pistoia - Sassari 68-63

Successo per Pistoia, 68-63 in casa contro Sassari. I toscani fanno la differenza nel primo periodo, dove segnano 24 punti concedendone soltanto 17. I sardi cercano di rientrare nel secondo e soprattutto nel terzo periodo, ma con basse percentuali da tre. La Estra gestisce nel finale, grazie a un super Varnado da 14 punti totali. Terza vittoria per Pistoia, mentre sono sei le sconfitte del Banco di Sardegna.

Cremona - Pesaro 96-69

Vince Cremona, 96-69 in casa contro Pesaro. Nei primi due periodi la Vanoli spinge sull’acceleratore e dopo i primi venti minuti i padroni di casa sono avanti di venti punti, sul 53-33. La squadra di Cavina arriva a toccare anche le 26 lunghezze di vantaggio. Le triple di Visconti e Bluiett fanno rientrare Pesaro sul -10, ma il tentativo di rimonta non va a buon fine. Quarta vittoria in otto giornate per Cremona, mentre sono cinque le sconfitte di Pesaro.

I risultati

Virtus Segafredo Bologna - Germani Brescia (lunedì)

EA7 Emporio Armani Milano - Umana Reyer Venezia 95-72

UnaHotels Reggio Emilia - Bertram Derthona Tortona 77-90

Vanoli Basket Cremona - Carpegna Prosciutto Pesaro 96-69

Nutribullet Treviso Basket - GeVi Napoli 76-79

Openjobmetis Varese - Givova Scafati Basket 94-93

Dolomiti Energia Trentino - Happy Casa Brindisi 81-71

Estra Pistoia - Banco di Sardegna Sassari 68-63

Classifica

Bologna, Brescia, Napoli, Trento, Venezia 12 punti; Milano, Reggio Emilia 10; Cremona, Scafati, Tortona 8; Pesaro, Pistoia, Varese 6; Sassari 4; Treviso, Brindisi 0 (Bologna e Brescia una partita in meno).

Prossimo turno

EA7 Emporio Armani Milano - Estra Pistoia

Germani Brescia -Openjobmetis Varese

Bertram Derthona Tortona - Dolomiti Energia Trentino

Umana Reyer Venezia - Unahotels Reggio Emilia

Banco di Sardegna Sassari - Givova Scafati Basket

Carpegna Prosciutto Pesaro - Nutribullet Treviso Basket

Happy Casa Brindisi - Virtus Segafredo Bologna

GeVi Napoli Basket - Vanoli Basket Cremona