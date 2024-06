La Virtus Bologna stende l'Olimpia Milano e pareggia i conti nella serie scudetto

Ascolta ora 00:00 00:00

La Virtus Bologna pareggia la serie di finale dei play-off scudetto con l'Olimpia Milano. In gara-2, sempre alla Segafredo Arena, le Vu Nere si impongono per 72-64 portandosi così sull'1-1 nella sfida tricolore con i campioni uscenti. Tra i padroni di casa, 21 punti di Shenghelia, top-scorer della serata. Inutili i 13 messi a referto da Hall e Mirotic. Ora la serie si sposta per gara-3, in programma martedì 11 giugno, al Forum.

La partita

Le squadre faticano a carburare con i primi punti che arrivano dopo quasi due minuti con la tripla di Mirotic. La Virtus risponde dall'arco con Shenghelia. Milano parte meglio e si fa preferire in zona offensiva. Melli e Hines firmano il 12-17 del primo quarto. Passa poco e l'Olimpia scappa via con la bomba di Hall del +8. Le Vu Nere vanno in black out totale in attacco. Dopo tre minuti nel secondo quarto arriva il +10 Olimpia con ancora Hall, 12-22 al 13'. Melli segna il 12-24 mentre il tabellino Virtus resta fermo per nove minuti. A sbloccare Bologna ci pensa Mickey con un libero, ma Tonut ristabilisce il 13-26 al 15'.

La tripla di Belinelli dà il via al parziale Virtus. Doppio contropiede: Shengelia prima, Mickey poi un schiacciata in campo aperto fanno il 22-28 al 17'. Shields prova da tre ma non va, entra invece quella di Shengelia ed è parziale di 10-0, 25-28 al 18'. Una magia di Shields interrompe il parziale di 12-0 Virtus con un canestro e fallo in penetrazione, 27-31 con un minuto alla fine. Polonara subisce fallo e fa 2/2 dalla lunetta. Ultimo possesso Virtus e palla a Polonara che con un gioco da tre punti porta i suoi avanti: 32-31 il punteggio al 20', intervallo.

I primi punti della ripresa li segna Pajola a finire il 31' 34-31. Doppio attacco Olimpia con rimbalzo di Melli e Napier pareggia da tre. Con 8'00" Shengelia riporta avanti Shengelia, transizione poi Virtus per due dalla media di Belinelli. Con 7'10" tripla di Hall per il -1. Mickey allunga, Shengelia spazza il proprio canestro, ma con 6'22" la persa di Pajola porta Hall al nuovo -1. Taglio di Shengelia, assist di Mickey, risponde Melli con 5'34" e Mirotic fiema il sorpasso per il timeout di Banchi 42-43. La partita si fa intensa e si prosegue punto a punto Shengelia da due passa fa 47-46. Schiacciata di Cordinier, Voigtmann risponde in penetrazione. La tripla di Shengelia e Cordinier dalla lunetta fissano il 55-51 al 30'.

Partenza fulminea di Milano che piazza un 6-0 in 1' mandando a segno Napier e poi Tonut e Shields in contropiede con due recuperi. Polonara fa 1/2 ai liberi, assist di Cordinier per Mickey 60-57 con 7'15". Fallo in attacco di Polonara dopo l'errore di Tonut, ma Melli non sfrutta e in transizione Cordinier firma il 62-57 con 6'19". Pajola ruba palla a Shields, e Polonara allunga 64-57. Con 4'25" Hall segna da rimbalzo d'attacco tenendo a galla l'Olimpia sotto di nove. Quarto fallo Olimpia, e su azione Lundberg allunga a +8. Con 1'13" liberi per Napier 2/2. Pajola corregge a canestro. Milano prova la tripla in sospensione ma non entra. Finisce 72-64, siamo 1-1 e ad Assago si giocheranno gara 3 e gara 4.

Il tabellino

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA - Belinelli 8, Cordinier 9, Shenghelia 21, Abass, Mickey 11, Zizic, Polonara 10, Pajola 4, Hackett 5, Dunston, Lundberg 4, Dobric, Mascolo ne. Allenatore: Banchi.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO - Shields 5, Napier 9, Mirotic 13, Hall 13, Melli 7, Voigtmann 2, Tonut 9,

Hines 4, Flaccadori 2, Ricci, Caruso ne, Bortolani ne. Allenatore: Messina

ARBITRI: Lanzarini, Attard, Borgioni. NOTE: parziali 12-17, 32-31, 55-51. Tiri liberi: Bologna 11/14, Milano 8/11. Usciti per cinque falli: nessuno