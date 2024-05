Eurolega, guerriglia urbana a Berlino: 2 feriti gravi, uno in fin di vita

Ciò che le forze dell'ordine locali temevano, purtroppo si è verificato nel cuore della scorsa notte: gli scontri tra i tifosi di Panathinaikos e Olympiakos, in trasferta a Berlino per seguire le due squadre impegnate nella Final Four dell'Eurolega di basket, hanno causato un gran numero di feriti, due dei quali ricoverati in ospedale in gravi condizioni e uno addirittura in fin di vita.

Stando a quanto riportato dalla stampa tedesca, gli ultras greci sono entrati in contatto poco prima della mezzanotte di ieri, sabato 25 maggio, nelle immediate vicinanze della stazione della metropolitana di Prenzlauer Allee, dando vita a scene di vera e propria guerriglia urbana. A quanto pare, visto che nella rissa sono saltate fuori spranghe e mazze da baseball, non si trattava di un evento casuale, e le immagini riprese tramite smartphone da alcuni testimoni documentano la violenza degli scontri.

A fronteggiarsi sono stati circa un centinaio di ultras di Panathinaikos e Olympiakos, anche se i media nazionali greci ritengono che a prendere parte alla battaglia urbana siano stati anche alcuni infiltrati tifosi della Stella Rossa di Belgrado, da tempo gemellati con i supporters biancorossi del Pireo.

Le forze dell'ordine locali, giunte in massa nei pressi della stazione della metro dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei cittadini, hanno faticato non poco a porre fine alla violenta rissa: sono stati ben 89 gli uomini arrestati dopo il massiccio intervento. Numerosi anche i feriti, 12 dei quali sono finiti in ospedale per ricevere cure mediche a causa delle lesioni riportate nei tafferugli. Due di essi si trovano in gravi condizioni, mentre un terzo sta lottando tra la vita e la morte.

Come scoperto nella mattinata di oggi, tra l'altro, non si è neppure trattato di un episodio isolato. Sempre nel corso della notte di sabato, infatti, i tifosi del Panathinaikos sono stati vittime di un vero e proprio agguato ad opera degli ultras rivali. I biancoverdi di Atene si sono infatti riversati per le strade di Berlino per celebrare il successo della squadra di calcio nella finale di Coppa di Grecia, vinta col risultato di 1-0 contro l'Aris di Salonicco. Proprio mentre facevano ritorno in albergo, nei pressi dell'hotel Mercure, i supporters dell'Olympiakos sono entrati in azione ai loro danni con una vera e propria spedizione punitiva.

La tensione resta molto alta anche nella giornata di oggi, dato che sono in programma la finale per il terzo posto tra Fenerbahce e

Olympiakos (con inizio alle ore 17.00) e a seguire quella che metterà in palio il prestigioso trofeo continentale tra Real Madrid e Panathinaikos (a partire dalle 20.00): si teme una grande tensione all'interno dell'arena.