Eurolega, Olimpia Milano contro Panathinaikos: dove vedere la partita in tv

Torna l'Eurolega dopo due settimane di pausa, dovute alle coppe nazionali. La prima italiana a scendere in campo è l'Olimpia Milano, che riceve al Forum di Assago il Panathinaikos in un match valido per il 25° turno. Palla a due alle ore 20.30.

Il Panathinaikos occupa attualmente il 16° posto in classifica (gli stessi punti in classifica ma una partita in più di Milano) con un record di 8-16 e ha perso quattro delle ultime cinque partite. Una serie negativa che è costata il posto al coach Dejan Radonjic, rimpiazzato da Christos Serelis, che debutterà in panchina in Eurolega proprio al Forum. All'andata ad Atene si imposero i greci con il punteggio di 90-77 grazie ai 31 punti di Dwayne Bacon.

Come arriva l'Olimpia al match

Milano è reduce dall'inaspettata eliminazione ai quarti di Coppa Italia contro Brescia. L'Olimpia vuole cancellare quella sconfitta andando ad allungare la striscia di due vittorie consecutive in Europa, arrivate prima della pausa contro Baskonia e Stella Rossa. Il ko di Torino si è portato dietro l'ennesimo infortunio in casa EA7: Devon Hall sarà infatti assente a causa di lesione osteocondrale al ginocchio destro che lo terrà fuori almeno un mese. Coach Messina, che deve già fare i conti con i forfait di Shields e Pangos (più Ricci e Biligha impegnati con la Nazionale), allargherà le rotazioni per provare a migliorare la classifica attuale, che vede Milano al 15° posto con un record di 8-15 e la gara da recuperare con l'Efes, riprogrammata per il prossimo 21 marzo.

Il quintetto del Panathinaikos

Il playmaker è il veterano di Eurolega, Nate Wolters, cinque stagioni con quattro squadre differenti, che sta segnando 8.8 punti e distribuendo 3.3 assist di media oltre ad avere il 39.5% nel tiro da tre. L'altro playmaker è Paris Lee, 11.0 punti e 3.5 assist di media, con un minutaggio superiore ai 26 minuti per partita. Di sicuro da temere Dwayne Bacon, arrivato dopo cinque partite, è uno dei migliori realizzatori della competizione, 18.7 punti oltre a 3.9 rimbalzi per gara in oltre 32 minuti trascorsi in campo. Di recente si è aggiunto il tiratore Matt Thomas, subito 13 punti nella gara di esordio. L’ala forte del quintetto è sempre Derrick Williams, un altro veterano da cinque anni in Eurolega con cinque squadre differenti. Finora è sempre partito in quintetto, con 13.4 punti e 5.0 rimbalzi di media, ben oltre 31 minuti di utilizzo. Nel ruolo di centro, Georgios Papagiannis produce 5.5 punti e 5.7 rimbalzi di media. I greci arrivano a Milano senza cinque pezzi: l’ex di turno Gudaitis, i due gemelli Kalaitzakis, Bochoridis e l’ex napoletano Agravanis.

I precedenti

L’Olimpia ha affrontato il Panathinaikos 25 volte nella sua storia. Il record è 9-16 (8-15 se consideriamo solo l'Eurolega odierna). Ad Atene, l’Olimpia ha vinto quattro volte. A Milano il record è 5-7. Ad Atene il totale è 9-4 in favore del Panathinaikos, incluso il successo maturato dopo un tempo supplementare nella partita di andata, 90-77. Nella stagione 1997/98 le due squadre si affrontarono nella semifinale di Coppa Europa. Il Panathinaikos vinse la gara di andata 77-58 ma al ritorno, al Forum, l’Olimpia allenata da Franco Casalini si prese la rivincita con un memorabile 86-61 che la qualificò per la finale in cui tuttavia perse contro lo Zalgiris Kaunas.

Dove vedere la partita

Olimpia Milano-Panathinaikos Atene, gara di Eurolega, in programma oggi, giovedì 23 febbraio, alle 20.30, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Arena e in streaming su NOW ed Eleven Sports. Da Assago ci sarà la consueta telecronaca di Flavio Tranquillo con il commento di Matteo Soragna, inviata Andrea Colnago.