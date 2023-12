Eurolega, l'Olimpia Milano crolla in casa: fischi al Forum. Perde anche Bologna

L'Olimpia Milano incassa la seconda sconfitta casalinga consecutiva in pochi giorni. Dopo Pistoia, al Forum passa anche lo Zalgiris Kaunas, che si impone 83-70 nell'11° turno di Eurolega. Una sconfitta pesante per la squadra di Ettore Messina, a cui non sono bastati i 21 punti di Shields e i 14 di Mirotic. L'Armani (4-7 in classifica) paga il 30% dalla lunga distanza, contro il 50% dei lituani. Ora Milano in campo la prossima settimana quando farà visita al Bayern Monaco.

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 70-83

L'Olimpia soffre tremendamente l'avvio devastante di Ulanovas, il più prolifico nell'attacco dello Zalgiris (11 punti). Poi c'è la reazione dei padroni di casa, che chiudono avanti 19-18 al primo mini intervallo. Milano si blocca in attacco con Shields e Mirotic poco precisi e numeri poco incoraggianti dalla lunga distanza (1/11). Con un parziale di 23-10 lo Zalgiris va al riposo avanti di 10 lunghezze (31-41 al 20'). L'Olimpia prova a reagire con Hines e ritrova finalmente la via del canestro (5 triple distribuite tra Shields e Mirotic), ma i lituani restano avanti al 30' (52-59), respingendo gli assalti dei biancorossi. Tonut cerca di dare una scossa al Forum con un paio di super giocate, ma lo Zalgiris mantiene costantemente sopra il 50% le percentuali da tre. I tanti tifosi lituani esultano per l'83-70 con cui la formazione di Kaunas espugna Assago. Solo fischi per Milano dl Forum.

Una debacle che è tutta nei numeri. L'Olimpia concede troppi rimbalzi offensivi (11) e soffre molto in difesa, dove gli esterni lituani - Evans (19 e 4 assist) e Ulanovas (20, 6 rimbalzi e 5 assist) - accendono anche un implacabile Smits (16, 4/5 da tre) e l’emergente Birutis (8, 4/4 da due). "Un brutta prestazione", il commento laconico di Messina. E Masksvytis (anche ct della Lituania, avversaria dell’Italia al PreOlimpico) si conferma la bestia nera del coach italiano con tre vittorie in tre confronti.

Bayern Monaco-Virtus Bologna 90-76

La Virtus Bologna incassa il suo quarto ko in Eurolega: a Monaco di Baviera si impone il Bayern di un Serge Ibaka pazzesco (24 punti, 13 rimbalzi e 34 di valutazione) con il punteggio di 90-76. Alla squadra di Banchi non basta Marco Belinelli, autore di 22 punti. Le V nere in campo la prossima settimana, quando a Bologna arriverà il Barcellona.

La Segafredo si perde nel secondo tempo ed esce sconfitta da Monaco



Belinelli 21, Shengelia 15, Dunston 10, Hackett 6, Mickey 5, Cordinier 5, Lundberg 3, Pajola 3, Smith 3, Cacok 2, Dobric 2

Bologna parte a razzo, dominando a rimbalzo e non sbagliando praticamente nulla in attacco (9/14). Il 2/3 di Belinelli (9 punti) da tre punti regala agli uomini di Banchi la prima fuga (20-28 al 10'). La reazione del Bayern non si fa attendere: un Ibaka in formato NBA (15 punti e 5 rimbalzi) trascina i tedeschi alla rimonta, fino al -2 (44-46) con cui la squadra di Laso va negli spogliatoi.

La partita aumenta d'intensità: Ibaka e Belinelli portano il livello a vette altissime, con il Bayern che mette la freccia nel finale di terzo periodo (70-66). La Virtus crolla nell'ultimo periodo: incassa un parziale di 20-10, firmato da un Ibaka fuori categoria (24 punti, 13 rimbalzi e 34 di valutazione). Finisce con 90-76 che vale il quarto ko di Bologna in Eurolega.