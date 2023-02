Impresa dell'Italbasket: vince in Spagna e approda ai Mondiali

Grande impresa dell'Italbasket. La squadra di Pozzecco chiude il percorso di qualificazione al Mondiale 2023, vincendo sul campo della Spagna (campione d'Europa e del mondo) e manca di un soffio (un solo punto) l'impresa di strapparle anche il primo posto nel Gruppo L, in un match che peraltro vedeva entrambe già qualificate.

A Caceres finisce 72-68 per gli azzurri reduci dal convincente successo sull'Ucraina ma il +4 non basta a cancellare del tutto (per differenza punti complessiva) l'88-84 subito mesi fa a Pesaro. Il cammino dell'Italia si chiude con otto vittorie e due sole sconfitte, score di tutto rispetto e uguale quello degli iberici e che dà fiducia in vista del torneo iridato in programma dal 25 agosto al 10 settembre prossimi tra Filippine, Giappone e Indonesia. L'altra squadra qualificata del gruppo è la Georgia, che è riuscita in extremis ad avere la meglio sull'Islanda.

La partita

Il miglior marcatore azzurro è stato Guglielmo Caruso, autore di 19 punti (nuovo career high) e sette rimbalzi, ma è un esordio da sogno quello di Davide Casarin, che chiude con 10 punti in 11 minuti la sua prima in Azzurro. L'inizio del match è della Spagna, che prova subito a scappare, complice qualche errore di troppo dalla lunetta degli azzurri (16-13 al primo stop). Ad inizio del secondo quarto, quando Caruso si prende la scena e infila sette punti consecutivi che valgono il pareggio (18-18). Le triple di Busquets e Garcia annullano tutti gli sforzi rimettendo avanti gli iberici (27-20) ma l'Italia lotta con la forza della panchina e il canestro di Diouf chiude un secondo quarto da 20 punti e manda l'Italia a riposo sul + 4 (29-33).

Il gran momento prosegue anche nella ripresa: Casarin segna 7 punti e gli azzurri volano sul +9 al 25', reggendo poi alla reazione degli iberici, con Caruso chiude la terza frazione sul 44-52. La tripla di Severini ad inizio ultimo quarto vale il +13 (44-57). Una tripla del 2004 Nunez e una schiacciata di Busquet segnano il ritorno della Spagna (60-67). Il quinto fallo di Diaz aiuta ma l'1/3 di Mannion ai liberi lascia tutto incerto a 1:44 dalla fine. Nico torna in lunetta per un 2/2 dopo la tripla di Bassas e negli ultimi secondi l'Italia è avanti 70-63. L'ultimo giro di lancette non basta alla Spagna per vincere e all'Italia per arrivare al +5 che avrebbe regalato il primato nel girone.

La gioia di Pozzecco