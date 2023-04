Irruzione nella villa di Michael Jordan: arrestato un 18enne

Un ragazzo di 18 anni ha fatto irruzione nella villa dell'ex campione di basket Michael Jordan, ad Highland Park nella periferia di Chicago: a rivelarlo il sito Tmz. Il giovane che ha commesso questa infrazione si chiama Raiden Hagedorn e provenie da Mundelein, in Illinois. Si trovava ancora all’interno della casa quando sono arrivati gli agenti e lo hanno arrestato in flagranza di reato. Il ragazzo dovrà ora affrontare un’accusa di violazione di domicilio e due accuse per danni alla proprietà.

La mega villa dell'ex campione Nba è composta da ben nove camere da letto, diciannove bagni, quattordici posti auto in garage, una cucina da chef gourmet, una palestra, un campo da basket al coperto e una piscina all’aperto, ed è in vendita dal 2012. L’ex star dei Chicago Bulls non era presente al momento dell’incidente, visto che non vive in questa lussuosissima villa, riconoscibile per il numero 23 di Jordan sul cancello che è lì da quando l’ha messa in vendita. La proprietà è stata inizialmente valutata 29 milioni di dollari ma ora il suo valore si è dimezzato scendendo a 15 milioni.

La carriera del campione

Jordan ha compiuto 60 anni lo scorso 17 febbraio e sarà sempre ricordato come uno dei più grandi, se non il più grande, della storia del basket mondiale. Il numero 23 ha legato interamente la sua carriera ai Chicago Bulls con cui ha vinto sei titoli Nba nel 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, più un campionato NCAA. Visto il suo grande splendore Chicago Bulls, Miami Heat e l'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill hanno ritirato il suo numero di maglia.

Non solo, perché, Jordan ha vinto anche due titoli olimpici con la nazionale americana a Los Angeles nel 1984 e Barcellona nel 1992, più i giochi panamericani in Venezuela nel 1983 e un titolo FIBA Americas Championship nel 1992.

His Airness, com'è stato ribattezzato, ha ottenuto diversi riconoscimenti a livello individuale e detiene i record Nba per la media punti più alta nella storia della regular season (30,12 punti a partita) e nella storia dei playoff. (33,45 punti a partita). Oltre 30.000 punti in carriera con le due squadre di club per Michael che ha anche incantanto con la maglia degli Stati Uniti d'America.