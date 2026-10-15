Milano non esce dalla crisi: anche Dubai sbanca il Forum

Doppio turno di Eurolega da dimenticare per l’Olimpia Milano, che cade ancora tra le mura del Forum per il quarto ko consecutivo (1-5 il record). A vincere questa volta è l’ambiziosa Dubai (Bacon 29 punti), che strappa il referto rosa per 99-97 in una partita in cui ha rischiato la frittata dopo averla dominata. Gli emiratini hanno fatto prevalere la loro fisicità, profondità e talento, mettendo in un angolo i campioni d’Italia che, a match quasi compromesso, hanno tirato fuori l’orgoglio, facendo tremare gli ospiti. Rispetto alla sconfitta di martedì contro il Real Madrid, questa volta l’Armani ha almeno reagito caratterialmente, trascinata da Garrison Mathews (21 punti, in foto), ma le lacune a livello tecnico restano: troppa confusione, figlia dell’insicurezza che il gruppo sta vivendo.

Poeta ribalta il quintetto base, partendo con Cole, Hall, Mathews, Burnell e Wright, e ottiene subito una risposta (18-7 dopo 4′). Bacon, però, si innesca (14 punti nel primo periodo) e Dubai chiude avanti la prima sirena sul 29-23. L’Armani rivede gli spettri di martedì contro il Real, con gli ospiti che scappano via (54-40 a 2′ dall’intervallo), ma questa volta ci mette un pizzico d’orgoglio e, aiutata dalle ingenuità degli avversari, riesce a non affondare, andando negli spogliatoi sotto 56-49, con 11 punti a testa per Bolmaro e Mathews (tutti dalla lunetta).

Il finale di primo tempo, però, è solo un’altra mini-illusione. Rientrata in campo dopo l’intervallo, Milano rivive lo stesso incubo di martedì: Dubai, conscia della propria superiorità e delle lacune biancorosse, torna sul parquet con le idee chiare e scava il solco, arrivando fino al +20 (80-60 a 3′19″ dalla fine del terzo quarto), con l’ex Venezia Kabengele (18 punti) protagonista nel banchettare nel pitturato meneghino. Nell’ultima frazione Dubai alza le mani dal manubrio e l’Olimpia ci prova, arrivando fino al -3 (98-95), ma a 16″ dalla sirena finale Hall manca la tripla del possibile -1. Vani i liberi di Wright, con Bacon a mandare i titoli di coda. I test probanti per questa Armani non sono finiti, perché domenica (ore 12) farà visita all’arrembante Napoli, capolista imbattuta insieme alla Virtus Bologna.