Reazione Milano: battuta a domicilio la capolista Napoli

L’Olimpia Milano reagisce al doppio turno horror di Eurolega conquistando una gran vittoria sul campo della capolista, e imbattuta, Napoli. All’Alcott Arena i campioni d’Italia vincono 98-82, reagendo alle difficoltà iniziali e imponendosi sulla distanza per personalità e gioco (60% da 2 e 48% da 3). Un referto rosa incoraggiante in ottica di un altro big match europeo in arrivo al Forum, quando giovedì (ore 20:30) arriverà il Barcellona. Per i partenopei (privi di Jakimovski e Totè), alla prima sconfitta stagionale tra campionato ed Eurocup (6-1), vani i 18 punti di Markell Brown.

Coach Poeta fa una scelta molto forte, decidendo di lasciare in tribuna per turnover Jason Burnell per cercare di rianimare Alec Peters. L’ex Olympiacos «stecca» ancora (2 punti in 15’), ma in compenso il coach ha avuto una gran risposta da un altro giocatore sotto la lente d’ingrandimento, R.J. Cole (21 punti). Garrison Mathews conferma i progressivi miglioramenti, chiudendo anche lui con 21 punti (5/8 da 3). Ma il migliore in campo è il tuttofare Ousmane Diop (14 punti e 5 rimbalzi), preziosissima risorsa dalla panchina per Poeta.

Padroni di casa subito scoppiettanti, con Milano imbambolata tra palle perse e solite criticità difensive e offensive. Napoli tocca il suo massimo vantaggio sul finale del primo quarto (25-17), ma l’Olimpia, guidata dall’energia di Diop, prende fiducia, fa suo il secondo quarto per 24-13 e va negli spogliatoi avanti 42-38.Il match vive sul filo dell’equilibrio, ma nella seconda metà del terzo quarto un ispirato Cole si carica l’Armani sulle spalle: 8 punti dell’ex Venezia nella terza frazione, con i biancorossi che provano la fuga, arrivando sul 64-55 per poi entrare negli ultimi dieci minuti sul 67-61. Milano ha le redini tecniche ed emotive del match e scappa via a inizio quarto periodo con un parziale di 9-3 per il 76-64. Napoli si affida al talento dei singoli, ma oggi l’Olimpia è sul pezzo e riesce a mantenere la doppia cifra di vantaggio. La tripla di Cole a 4’ dalla sirena finale manda i titoli di coda sull’87-72.

La soddisfazione di coach Poeta a fine partita: «Reagito nel modo giusto su un campo difficile, alla quarta partita in sette giorni. Dobbiamo sempre partire dalla difesa, che poi l’attacco arriva».