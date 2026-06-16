Stasera per l’Olimpia match point scudetto

Primo match point. Peppe Poeta e la sua Olimpia Milano potrebbero stasera festeggiare il 32° scudetto e il primo “triplete” della storia biancorossa (già in bacheca coppa Italia e Supercoppa). Un traguardo difficile da pronosticare a metà stagione, quando l’EA7 collezionava amare sconfitte tra Eurolega e campionato. L’ex coach di Brescia, però, ha dimostrato tutto il suo valore, sia tecnico sia umano. Il mancato accesso alla post-season di Eurolega gli ha permesso di ricostruire le fondamenta della squadra e di trasmettere i propri principi. Questa Olimpia è una squadra vera: compatta in difesa e ordinata in attacco, dove sono spariti quei deleteri momenti di “hero mode” nei quali i singoli cercavano di risolvere le partite da soli. Le due gare del Forum nella serie scudetto contro Venezia ne sono la prova: 55 assist di squadra e altissime percentuali dal campo in due partite messe in ghiaccio già nel primo tempo.

Ma «job's not finished», come diceva Kobe Bryant. Questa sera (ore 20, dir. Sky) al Taliercio sarà un inferno.

Qui la Reyer non ha mai perso in questi playoff (5-0). Poeta (foto) lo sa e lo ribadisce: «Mi aspetto il loro massimo sforzo e un ambiente trascinante. Dobbiamo evitare di fermare la palla, continuare a condividere i tiri e applicare pressione ».