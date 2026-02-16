Il bello della complicazione accessibile (di manifattura) nel nuovo Club Sport

Il Club Sport Neomatik Wordtimer è stata una delle più interessanti novità presentate lo scorso anno in un contesto di complicazione accessibile. La linea Club Sport, lanciata nel 2021 esalta creatività e leggerezza espressiva e, fino al 2025, non ha proposto aggiunte all'indicazione solotempo. Le Ore del Mondo, Nomos Glashütte le aveva già trattate nel 2011 con lo Zürich World Time, indirizzandolo nella sua veste elegante ad un pubblico di appassionati. Riprendendo la complicazione dopo 14 anni, la Casa sassone ha voluto, anche in virtù di un nuovo calibro di manifattura, definirne una versione ancor più accessibile (il prezzo del modello Roam, illustrato in foto, è di 3.800 euro, più di 1.000 in meno dello Zürich), vestendola di colori e con un approccio divertente associato a praticità d'uso. Dopo un'ampia serie di esemplari i cui nomi e cromie richiamavano un immaginario viaggio alla scoperta della Terra, lo scorso dicembre, la Casa ha lanciato due ulteriori varianti, il Roam e il Reverie, su cassa in acciaio da 40 mm (9,9 mm di spessore), limitata a 175 pezzi. Come accennato, il nuovo movimento DUW 3202 - terzo meccanismo della la serie Neomatik -, visibile attraverso il fondello in zaffiro, comprensivo di soluzioni d'avanguardia quali il sistema di scappamento Swing System Nomos con spirale temperata blu, dagl'importanti risultati cronometrici, bilanciere a regolazione inerziale e rotore a ricarica bidirezionale ottimizzato (scheletrato e personalizzato con il globo), assicura uno spessore ridotto a soli 4,8 millimetri, integrando la complicazione dell'ora universale direttamente nel treno d'ingranaggi.

In tal senso, sul quadrante del Roam, argenté soleil indici e sfere luminescenti - , l'anello esterno dei 24 fusi orari (linea rossa al 12 per indicare il fuso locale) è gestito, unitamente alla sfera delle ore, con il pulsante al 2, mentre, al 3, il quadrantino dell'ora di casa (regolabile via corona), bicolore, beige e azzurro, è suddiviso in ore del giorno e della notte in blu e verde. Un tripudio di cromie accompagna il nostro viaggio.