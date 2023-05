Attività fisica post parto: quali sono gli sport più indicati

Praticare attività fisica è importante a qualsiasi età e per ogni persona è possibile trovare gli esercizi o gli sport che meglio si adattano allo stile di vita e alle esigenze di ognuno. Il movimento aiuta a mantenersi in salute ed è (quasi) sempre consigliato.

Anche per le donne in gravidanza è molto utile tenersi in allenamento, tanto per il loro benessere, quanto per la salute del bimbo che cresce nel loro grembo. Anche nel momento del post parto fare movimento è consigliato, per poter riprendere il tono muscolare che si aveva prima della gravidanza.

Una volta nato il bebè, uno dei pensieri più ricorrenti riguardano il desiderio di voler tornare in forma, smaltendo i chili accumulati durante la gravidanza ma anche riprendendo il tono muscolare e la mobilità di tutto il corpo, che inevitabilmente si trova a dover recuperare energie e forze.

Quali esercizi scegliere per tornare in forma

Tornare in forma dopo la nascita del bimbo è uno dei primi obiettivi che le mamme si pongono per loro stesse, tuttavia, non è sempre così facile da raggiungere e le motivazioni sono le più diverse.

Ma non ci si deve abbattere: riprendere la forma dopo la nascita del bambino è possibile. Ci vuole un po’ di pazienza e anche la costanza di ri-iniziare lentamente a fare movimento e la giusta ginnastica. Ovviamente tanto dipende dalla condizione di partenza ma con la giusta determinazione e un programma specifico si possono raggiungere i risultati sperati.

Gli sport più indicati per tornare in forma dopo la gravidanza possono essere tanto a corpo libero quanto con l’ausilio di attrezzi: il segreto è ricominciare gradualmente, ma sopratutto iniziare con un programma adattato e specifico per poter proseguire poi con l’attività fisica desiderata senza pretendere troppo dal proprio corpo, poiché il rischio di infortunarsi è davvero dietro l’angolo. All’inizio l’attività più adatta è quella svolta a un ritmo blando, ma sufficiente per rimettere in moto il meccanismo.

Attività fisica post parto: gli sport più indicati

Il segreto è non avere fretta di raggiungere il risultato: è importante sapere quale obiettivo si vuole ottenere, tuttavia, pensare di “bruciare le tappe” non è il modo giusto per approcciare allo sport durante il post partum. Seguire invece programmi appositamente creati per le neo mamme può servire ad avere il corretto approccio. Seguite quindi le indicazioni di chi ha realizzato un programma specifico e giorno dopo giorno andrà sempre meglio, fino al taglio del traguardo desiderato.

Riprendere a svolgere attività fisica dopo aver partorito è importante e gli sport da preferire sono quelli più rilassanti come il pilates, lo yoga, il nuoto e le camminate. Tuttavia, ci sono anche dei programmi di allenamento adattati e specifici per il recupero post parto, costruiti su base pilates, barre e yoga a corpo libero, che guidano passo dopo passo la rieducazione del corpo, il controllo del pavimento pelvico e la riconnessione della parete addominale, portando la neo mamma a un recupero graduale, lavorando sulla mobilizzazione, sull’allungamento e sulla tonificazione fino alla ripresa totale dell’attività fisica; tutto questo rispettando sempre le specifiche esigenze di ogni donna e di ogni fisico, ma soprattutto senza andare a stressare troppo il corpo ancora provato dalla fatica del parto.

Gli sport da evitare

Prima che il fisico della mamma si sia ripreso del tutto, recuperando in toto, sarebbe meglio evitare di svolgere attività sportive aerobiche molto intense, evitando anche i sollevamenti pesi. Sport di contatto e sport che possono creare impatti forti sarebbero da posticipare, soprattutto se la mamma ha scelto di allattare il suo bimbo. In caso di mamma nutrice è anche bene ricordare di allattare prima di fare sport e di indossare sempre un reggiseno sportivo adatto.

Per qualsiasi dubbio si può consultare sempre il ginecologo, affinché possa consigliare al meglio anche in termini di sport e guardando sempre alla salute di mamma e bambino.

Tornare in forma dopo il parto: 4 consigli

Mantenersi in allenamento è importante per tutto l’arco della vita, seguendo sempre quelle che sono le proprie esigenze e il proprio stato di salute. Fare movimento durante la gravidanza è altrettanto utile, così come durante il post partum.

Per quanto riguarda il post partum è interessante sapere che prima di riprendere a praticare una regolare attività fisica è necessario attendere i classici 40 giorni dal parto, ovvero il tempo che serve all’utero per tornare nella condizione pre-gravidica, ma sopratutto il termine di questo periodo coincide con la visita ginecologica, dove verrà valutata la nostra condizione di salute generale, lo stato del pavimento pelvico e la diastasi.

Solo dopo l’ok da parte del nostro ginecologo potremo riiniziare a fare attività fisica. Ma non temete, nel giro di poco tempo, con il giusto impegno, potrete tornare in splendida forma!

Trascorso il tempo necessario per tornare in attività ecco che si potrà riprendere con lo sport: il primo passo consigliato è quello appunto di ricominciare con attività fisica adattata per il post parto, mirata alla rieducazione ed al controllo del pavimento pelvico, alla riconnessione della parete addominale per favorire il recupero della distasi.

Questa fase è molto delicata ed importante perché costruisce le fondamenta e le condizioni generali che ci permetteranno di ritornare a fare attività sportiva come nel periodo prima della gravidanza.

Saltare questa fase di costruzione per iniziare direttamente una qualunque attività sportiva, anche se soft o moderata, potrebbe comportare il mancato recupero di un controllo ottimale del nostro corpo, come lassità del pavimento pelvico o non chiusura della diastasi.

Come tornare in forma dopo il parto

Durante i nove mesi di gravidanza capita spesso di chiedersi se mai si riuscirà a tornare in forma o almeno a tornare come si era prima di rimanere incinte.

La verità è che durante la gravidanza è necessario prendersi cura del proprio corpo, cercando di non esagerare troppo con l’aumento di peso e tentando di condurre una vita sempre attiva, anche con tanto di pancione a seguito.

Ci sono comunque degli accorgimenti da seguire nel momento del post partum per tornare in forma in poco tempo, ma sempre senza stress, che non fa bene né alla mamma, né al suo bambino.



Ecco i consigli a cui guardare per tornare in forma dopo il parto