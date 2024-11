Fare squat prima di andare a letto: il trucco per dormire meglio e di più

Ascolta ora 00:00 00:00

Svolgere esercizio fisico è fondamentale per la nostra salute e, secondo alcuni recenti studi, favorirebbe addirittura il sonno; eseguire dei semplici squat alla sera, impegnandoci in semplici esercizi di resistenza, può infatti aiutarci a dormire meglio e più a lungo.

A giungere a questa conclusione è stato un team di ricercatori dell'università di Otago, in Nuova Zelanda. Gli studiosi si sono concentrati sulle varie attività che favoriscono il benessere umano, giungendo alla conclusione che lo sport, eseguito regolarmente e a bassa intensità, concilia il sonno. Il sonno, come sappiamo, è un momento molto importante per tutto il nostro corpo. Non bisognerebbe mai dormire al di sotto delle 7-8 ore, altrimenti si corre il rischio di non essere sufficientemente riposati e si possono avere problemi di concentrazione. La mancanza di sonno, fra l'altro, potrebbe alle lunghe portare all'insorgenza di patologie come l'Alzheimer.

I ricercatori neozelandesi, quindi, consigliano di praticare un po' di esercizio fisico prima di coricarsi. Pochi esercizi di squat da eseguire a cicli, e a bassa intensità, per non sforzare troppo il fisico. L'esercizio suggerito consiste nel fare su e giù con i talloni mentre ci troviamo in posizione seduta, poi eseguire degli squat sulla sedia e infine sollevare polpacci e ginocchia da posizione eretta.

Lo studio, pubblicato sulla rivista British Medical Journal Sport & Exercise Medicine, promette di favorire il riposo. Ma in che modo? L'esercizio fisico diurno favorisce il sonno, ma lo stesso si può ottenere anche alla sera, ed è questo che hanno voluto verificare i ricercatori dell'ateneo neozelandese. Stiamo parlando di esercizi a bassa intensità. Perché svolgere esercizio fisico intenso, al contrario, porterebbe a un aumento della temperatura corporea e della frequenza cardiaca che, al contrario, disturberebbero il sonno, interferendo con il cortisolo prodotto dall'organismo.

Fare movimento di bassa intensità, invece, produce effetti positivi. Gli esperti hanno condotto le loro ricerche seguendo da vicino 28 persone con età media di circa 25 anni, sottoponendoli a delle sessioni di esercizi vari alla sera. Il tutto fatto in laboratorio. " Abbiamo scoperto che i partecipanti dormivano all'incirca 27 minuti in più quando interrompevano la loro sedentarietà serale con i piccoli esercizi suggeriti rispetto a quando se ne stavano immobili davanti alla tv" , ha dichiarato la dottoressa Jennifer Gale, come riportato da Il Corriere. " Da quello che sappiamo da altri studi, probabilmente sarebbe possibile ottenere un effetto simile camminando per casa, marciando sul posto o ballando in salotto. La cosa più importante è alzarsi regolarmente dalla poltrona e muoversi ", ha aggiunto Meredith Peddie, docente del Dipartimento di nutrizione umana nell'università neozelandese.

I ricercatori

hanno suggerito gli squat, perché sono esercizi semplici da fare, e che non richiedono particolari strumenti, ma qualsiasi tipo di attività fisica a bassa intensità va bene, anche lo yoga o il pilates. Non resta che provare.