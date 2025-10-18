Come curare rapidamente l'influenza

Alle nostre latitudini, le epidemie influenzali stagionali iniziano generalmente a novembre e terminano ad aprile. La loro gravità varia e in Italia l'influenza generalmente colpisce circa 16 milioni di persone.

Sintomi influenzali che durano una settimana

I sintomi dell'influenza sono ben noti:

febbre alta;

dolori e fastidi articolari;

mal di testa;

un naso che cola (rinorrea);

tosse stizzosa;

mal di gola

Quanto dura l'influenza? Quanto tempo serve per guarire?

I primi cinque giorni sono i più difficili, ma i sintomi di solito scompaiono dopo sette-dieci giorni. L'influenza è contagiosa a partire da alcuni giorni prima della comparsa dei sintomi e per tutta la durata dei sintomi stessi, che è di circa dieci giorni.

Quale farmaco usare per curare l'influenza?

Non esiste una cura specifica per l'influenza. I farmaci antivirali, oseltamivir e zanamivir, hanno mostrato un'efficacia molto limitata negli adulti sani, riducendo la durata dei sintomi di un solo giorno. Sono utilizzati principalmente negli ospedali per ridurre il rischio di complicanze. Questi farmaci possono potenzialmente essere utilizzati per la prevenzione nelle persone a rischio di malattia grave e nei casi di contatto, ad esempio nelle case di cura, per prevenire la diffusione di un'epidemia. Devono essere somministrati entro 48 ore dall'insorgenza dei sintomi.

In realtà, gli unici trattamenti disponibili per l'influenza sono quelli sintomatici per febbre, tosse e naso che cola. Gli antibiotici sono inefficaci contro l'influenza e contro i virus influenzali. Vengono prescritti solo in caso di sovra-infezione batterica che colpisce, in particolare, i polmoni.

Se si ha l'influenza, cosa prendere per abbassare la febbre?

La febbre è un meccanismo naturale che aiuta l'organismo a combattere il virus dell'influenza. Si cerca di abbassarla solo se è mal tollerata, se si presenta associata a forti mal di testa

Paracetamolo come trattamento di prima linea

In questo caso, il farmaco di scelta è il paracetamolo.

Per un adulto di peso superiore a 60 kg, la dose massima è di 3/4 grammi al giorno;

Per una persona anziana o un paziente con malattie renali o epatiche, non si dovrebbero superare i 3 grammi al giorno;

Nei bambini la dose massima è di 60 milligrammi per chilogrammo al giorno.

L'ibuprofene non è raccomandato

I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come l'ibuprofene, sono sconsigliati in caso di febbre o infezione. Questi farmaci possono mascherare sintomi come febbre o dolore, ritardando il trattamento e aumentando il rischio di complicazioni dovute all'infezione. Attenzione all'automedicazione.

Tosse, raffreddore: attenzione ai farmaci

Negli ultimi anni, sono aumentate le segnalazioni di farmaci contro la tosse e il raffreddore. Questi prodotti, molti dei quali disponibili senza ricetta in farmacia, possono avere gravi effetti collaterali.

Per esempio i sedativi della tosse contengono molecole potenzialmente assuefacenti che possono causare eccessiva sonnolenza e possono portare a pause respiratorie. Per questo motivo, questi farmaci non devono essere usati negli anziani e sono controindicati nei bambini. Il loro uso negli adulti dovrebbe essere limitato il più possibile. L'uso di un farmaco non è mai innocuo. Indipendentemente dal metodo di somministrazione, le molecole passano nel sangue e possono avere effetti dannosi a breve o medio termine.

La tosse è un riflesso di difesa naturale ed essenziale dell'organismo che aiuta a liberare le vie respiratorie. Viene trattata solo se è molto fastidiosa. In questo caso, le soluzioni più semplici sono spesso le migliori.

Quali sono alcuni rimedi semplici contro l'influenza?

Le bevande calde con il miele possono aiutare ad alleviare il mal di gola. Una revisione di diversi studi scientifici, pubblicata sul British Medical Journal nell'agosto 2020, suggerisce che il miele allevia la tosse e la congestione nasale in modo più efficace rispetto ai trattamenti standard. Bisogna ricordare che il miele non è raccomandato per i bambini di età inferiore a 1 anno.

Quando il naso è chiuso o cola, è più efficace effettuare risciacqui regolari con acqua salata, utilizzando uno spray o una siringa. L'azione è puramente meccanica:la soluzione salina fluidifica le secrezioni e facilita l'evacuazione di microbi e polvere attaccati alla mucosa.

Monitorare i segni di complicazioni

In alcune persone, questi sintomi persistono o peggiorano. I segnali d'allarme dovrebbero includere febbre alta che dura più di tre giorni, alterazione dello stato di coscienza, difficoltà respiratorie, sensazione di oppressione al petto, disidratazione, perdita di peso, difficoltà a mangiare, ecc. Questi segnali d'allarme dovrebbero essere osservati negli anziani, nei neonati, nelle donne in gravidanza o in chiunque sia indebolito da una malattia cronica, perché a volte, il ricovero ospedaliero è necessario.

È necessario un test per il Covid-19?

L' influenza e il Covid-19 hanno molti sintomi in comune: febbre, dolori muscolari e articolari, mal di testa. Nel contesto attuale, il rischio di diffusione è elevato. Di fronte a un paziente che presenta sintomi suggestivi, il medico di base valuta la situazione e decide se prescrivere o meno un test diagnostico per il Covid-19 per escludere questa possibilità. Se il test è negativo, tenderà a favorire una diagnosi di influenza. In determinate situazioni (pazienti ricoverati o residenti in strutture medico-sociali, bambini) è indicato il doppio test per influenza e Covid-19, effettuato sullo stesso tampone nasale. Il più delle volte viene eseguito in ambito ospedaliero.

Gesti essenziali di barriera contro i virus

Più che mai, i gesti di barriera rimangono rilevanti: lavarsi le mani regolarmente, indossare una mascherina, tossire e starnutire nel gomito, ventilare molto regolarmente gli ambienti. Queste semplici misure aiutano a limitare la diffusione di virus influenzali. Quando si verifica un caso di influenza in una famiglia, si raccomanda di indossare una mascherina, per tutta la durata dei sintomi, per proteggere i più vulnerabili.

Vaccinarsi come misura preventiva

La vaccinazione rimane il modo migliore per proteggere i più vulnerabili dall'influenza. Aiuta a prevenire le forme gravi della malattia e barriera le persone a rischio, le loro famiglie e chi si prende cura di loro devono vaccinarsi.

Ogni anno, la campagna vaccinale inizia a metà ottobre e termina a fine gennaio. Alcune categorie di persone (gli over 65, alcuni malati cronici, gli obesi, le donne in gravidanza e le persone vicine a neonati a rischio e pazienti immunodepressi) lo ricevono gratuitamente.

È essenziale consentire la vaccinazione

prioritaria delle persone a rischio. È del tutto possibile posticipare la vaccinazione a dicembre per gli adulti sani che desiderano vaccinarsi anche contro l'influenza. Il vaccino antinfluenzale non protegge dal Covid-19.