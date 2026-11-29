Lavorare di notte, nei fine settimana o con turni variabili è una realtà sempre più diffusa in Italia. Secondo Eurostat, nel 2023 il 30,9% dei lavoratori dipendenti italiani lavorava abitualmente il sabato o la domenica, contro una media europea del 19,2%.

A preoccupare sono soprattutto le conseguenze sulla salute: turni notturni e orari irregolari possono alterare il ritmo circadiano, l’orologio biologico che regola il ciclo sonno-veglia. Nel lungo periodo, queste alterazioni possono favorire insonnia, stanchezza cronica, difficoltà di concentrazione e problemi metabolici e cardiovascolari.

Non è quindi soltanto una questione di orari di lavoro, ma anche di tutela della salute e del benessere dei lavoratori.

Turni spezzati, lavoro a turni o lavoro notturno: cosa si intende per orario di lavoro atipico?

Si parla di orario di lavoro atipico quando le modalità di lavoro non sono standard. Questo è il caso, in particolare, di:

lavoro notturno , dalle 21:00 alle 6:00;

orari di lavoro irregolari o ciclici: lavoro a turni 3 x 8 o 2 x 12;

lavoro serale (tra le 21:00 e mezzanotte);

lavorare nei fine settimana (sabato, domenica) e nei giorni festivi;

Lavoro flessibile, con durata della giornata variabile: part-time meno di 6 ore al giorno, orario prolungato (più di 40 ore settimanali);

giornate frammentate da pause di diverse ore;

o anche lavoro su chiamata.

In Italia, secondo il D.Lgs. 66/2003, l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, salvo una diversa durata stabilita dai contratti collettivi. Non esiste invece una definizione normativa unica di orario standard basata sulla fascia 7:00-20:00 o sulla settimana dal lunedì al venerdì. Questi parametri possono essere utilizzati come riferimento descrittivo per distinguere gli orari regolari da quelli atipici.

Quali sono i rischi per la salute associati agli orari di lavoro atipici?

I rischi per la salute associati al lavoro a turni o notturno sono ormai ben documentati. Una revisione sistematica e una meta-analisi pubblicate nel 2024 su Sleep Medicine Reviews (Harris R, Kavaliotis E, Drummond SPA, Wolkow AP. Sonno, salute mentale e salute fisica nei nuovi lavoratori a turni che passano al lavoro a turni: revisione sistematica e meta-analisi . Sleep Med Rev. 2024), incentrate sui lavoratori che iniziano a lavorare a turni , evidenziano un calo del sonno e di alcuni indicatori di salute mentale fin dall’inizio di questo tipo di orario lavorativo. Una revisione generale dedicata esclusivamente al lavoro notturno conferma che le conseguenze del lavoro notturno in termini di diabete , sovrappeso/obesità e ipertensione sono ben note. La nostra biologia è organizzata in modo molto ritmico, grazie a un orologio biologico che abbiamo nella testa. Non appena ci discostiamo anche solo leggermente, si verifica una desincronizzazione di questo ritmo biologico. Sappiamo ormai che molte malattie croniche – diabete di tipo 2, obesità, malattie metaboliche, malattie cardiovascolari – possono essere causate da questo squilibrio.

Orari di lavoro insoliti, lavoro notturno: come limitarne gli effetti sulla salute?

Gli orari di lavoro insoliti spesso causano disturbi del sonno e dei ritmi circadiani. Sebbene sia difficile eliminare completamente questi effetti, alcune misure possono contribuire a limitarli.

Adottare un ritmo regolare

La regolarità è fondamentale. È necessario mantenere un orario il più possibile regolare, anche nei fine settimana. Ad esempio, chi si alza alle 4 del mattino durante la settimana può spostare la sveglia di due ore nel weekend, ma non di più.

È importante stabilire una certa regolarità nella propria routine quotidiana: per i pasti, il sonno, l’attività fisica, ma anche per l’esposizione alla luce e al buio. Ciò richiede vigilanza e, in particolare, evitare di dormire troppo a lungo.

Ciò implica anche accettare di vivere in parte fuori sincrono con la società. In caso di orari di lavoro atipici persistenti, è meglio mantenere un ritmo stabile piuttosto che moltiplicare le oscillazioni tra ritmi professionali e sociali.

Mantenere uno stile di vita sano

L’INPS consiglia ai dipendenti che lavorano con orari atipici di mantenere uno stile di vita sano, in particolare consumando tre pasti equilibrati al giorno a orari il più possibile regolari e compatibili con il proprio orario di lavoro. Si raccomanda inoltre di praticare regolarmente attività fisica.

Conoscere il proprio cronotipo

Può essere utile anche conoscere il proprio cronotipo e il proprio fabbisogno di sonno . Il cronotipo è legato all’orologio biologico e a fattori genetici. Alcune persone sono mattiniere: si svegliano facilmente presto e sono piene di energia fin dalle prime ore del giorno. Altre sono nottambule: per loro è naturale rimanere sveglie fino a tardi. Tra questi due estremi, i profili intermedi rappresentano una parte consistente della popolazione.

Studi condotti presso la Peugeot di Montbéliard hanno dimostrato che, per i turni notturni, quando si selezionano persone con un cronotipo più serale, si registrano meno assenze e meno incidenti sul lavoro. Al contrario, sappiamo che i panettieri sono persone mattiniere: capaci di svegliarsi molto presto. Alzarsi alle 2 o alle 3 del mattino per preparare il pane sarebbe insopportabile per chi ha un cronotipo serale!

Oltre al cronotipo, è necessario tenere conto anche delle esigenze individuali di sonno.

Gli orari insoliti, soprattutto il lavoro notturno, saranno tollerati meglio da chi ha poco sonno e si sente più a suo agio la sera; al contrario, saranno particolarmente difficili da sopportare per chi ha molto sonno e si sente più mattiniero.

Preservare il proprio sonno

Un’altra priorità: preservare il sonno. Il problema degli orari atipici è che il tempo di sonno è spesso ridotto e meno ristoratore. Fisiologicamente parlando, il nostro orologio biologico ci predispone ad essere particolarmente lucidi intellettualmente al mattino, più attivi fisicamente nel pomeriggio e a recuperare durante la notte grazie al sonno. Se cerchiamo di dormire al di fuori delle nostre ore designate, il sonno è meno efficace. Chi lavora di notte accumulerà quindi un debito di sonno.

Da qui l’importanza di proteggere il sonno il più possibile e di creare condizioni favorevoli al riposo – buio, silenzio, telefono in modalità aereo – soprattutto dopo un turno di notte. Inoltre è consigliato limitare il consumo di caffeina (massimo tre tazze) ed evitarla nelle ultime sei ore di lavoro prima di andare a dormire.

Fare un pisolino

Chi si alza molto presto può anche concedersi un breve riposo di 10-20 minuti dopo pranzo. Se praticato regolarmente, può favorire il recupero, a patto, anche in questo caso, di mantenere una routine stabile.

Adattare l’organizzazione del lavoro

Infine, la prevenzione non dipende esclusivamente dal dipendente. Anche gli orari di lavoro giocano un ruolo cruciale. Sarebbe utile limitare il numero di turni notturni consecutivi, privilegiando rotazioni brevi e regolari, programmando periodi di riposo sufficienti tra i turni e rendendo gli orari il più prevedibili possibile. Coinvolgere i dipendenti nel processo di pianificazione aiuta a rispondere meglio alle loro esigenze e ai loro vincoli.

Lavorare di notte riduce l’aspettativa di vita?

Il lavoro notturno può essere associato a un aumento del rischio di mortalità. Uno studio prospettico pubblicato nel 2025 su QJM (Cai Y, et al. Lavoro notturno, invecchiamento biologico accelerato e ridotta aspettativa di vita: uno studio prospettico di coorte. QJM. 2025.), basato sui dati di 192.764 partecipanti alla coorte UK Biobank, suggerisce che a 45 anni, coloro che lavorano regolarmente di notte hanno un’aspettativa di vita stimata inferiore di 0,94 anni rispetto a chi lavora di giorno. I ricercatori hanno anche osservato un’accelerazione di alcuni marcatori dell’invecchiamento biologico, che aumentava con la frequenza e la durata del lavoro notturno.