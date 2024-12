Si toglie umidità e si rinnova l'aria: ecco perché bisogna aprire le finestre anche in inverno

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'arrivo dell'inverno e della stagione fredda siamo meno propensi a spalancare le finestre e a far entrare aria nuova in casa. Si tratta, tuttavia, di un'abitudine che non dovremmo mai perdere, anche se temiamo gli spifferi gelidi, perché il ricambio di aria favorisce il benessere del nostro organismo.

Il consiglio degli esperti è quello di continuare a far arieggiare la casa anche nelle giornate meno favorevoli. María Dolores Cima Cabal, direttrice del Master in Gestione dell'Ambiente e dell'Energia nelle Organizzazioni alla Universidad Internacional de la Rioja, ha voluto fornire il suo parere di biologa. " È vero che aprire le finestre può introdurre nell'ambiente domestico polvere, pollini, agenti inquinanti e persino microrganismi. Tuttavia, arieggiare è sempre un'abitudine salutare, perché riduce l'accumulo di anidride carbonica prodottosi durante la notte e di altri composti chimici che possono essere presenti in casa. Serve anche a limitare la densità di quei microrganismi che proliferano in ambienti chiusi, soprattutto in presenza di umidità o scarsa igiene ", ha dichiarato, come riportato dal portale Milleunadonna.

Il parere degli esperti sembra unanime, perché anche il professor Estanislao Nistal, virologo e docente presso l'Universidad CEU San Pablo di Madrid è dello stesso avviso. Secondo l'esperto bisogna far arieggiare casa tutti i giorni, così da eliminare gli odori, ma anche diminuire la concentrazione di particelle nocive e favorire la qualità dell'aria. I patogeni che possono entrata in casa con le finestre aperte non costituiscono un rischio. Anzi. Cambiare l'aria in ogni singola stanza consente una diminuzione dell'umidità, riducendo la proliferazione di muffe e microrganismi.

Per ottenere un buon ricambio di aria, bisognerebbe aprire le finestre per almeno 10-20 minuti. Questo è il tempo sufficiente per avere un buon risultato. L'energia termica del riscaldamento non si disperde, ma l'aria viene rinnovata.

Il momento migliore per compiere questa operazione è il mattino presto, quando in città le strade non sono ancora invase dai veicoli e l'atmosfera è meno appesantita da sostanze inquinanti. Il consiglio, dunque, è quello di aprire sempre le finestre, in ogni stagione, sia che si viva in gruppo che da soli.