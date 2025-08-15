Ondata di caldo: precauzioni da prendere nei bambini

Il termometro sale ei bambini durante i periodi di caldo intenso sono più vulnerabili e bisogna essere particolarmente attenti ai propri figli.

Hanno più difficoltà a raffreddarsi rispetto agli adulti per diversi motivi: la loro superficie cutanea è proporzionalmente più grande di quella di un adulto, quindi riceve più calore. Fino all'età di circa dieci anni , il loro sistema di regolazione termica non è come quello di un adulto e nonostante i rischi, i bambini continuano a muoversi e a fare sforzi anche quando fa caldo, il che contribuisce ad aumentare la loro temperatura corporea.

Acqua illimitata

Un bambino impara a chiedere da bere solo a partire dai tre o quattro anni circa. Prima di quell'età, bisognerebbe offrirgli acqua regolarmente , fuori dai pasti, non appena la temperatura supera i 23 °C e ancor di più se mangia poca frutta e verdura ricca di acqua e la sua dieta è piuttosto asciutta, a base di dolci, alimenti amidacei, ecc. Non c'è quindi il rischio che un bambino beva troppo. In caso di ondata di calore , i genitori possono offrirgli acqua a volontà : il bambino si regolerà da solo.

Abbigliamento in cotone e lino

Durante il giorno, scegliere abiti realizzati con materiali naturali come cotone o lino , che lasciano traspirare la pelle, modelli larghi in modo che il bambino sia a suo agio e colori chiari che riflettano il calore. In questo modo, soffrirà molto meno l'ondata di calore.

Pensare anche ad indumenti anti-UV che proteggano dagli effetti nocivi del sole , cosa che non è possibile con una semplice maglietta. Ecco perché non bisogna mai dimenticare un cappello da sole , una crema solare specifica per bambini, SPF 50 con filtro minerale e occhiali da sole.

Molti marchi (Petit Bateau, Sergent Major, Jacadi, Mayoparasol, les ultraviolettes, ecc.) propongono t-shirt, maglioni a righe, costumi da bagno ovviamente, ma anche giacche a vento anti-UV. Di notte , è sempre meglio far indossare al bambino una canottiera oltre al pannolino o alla biancheria intima. In ogni caso, se il piccolo abbia troppo caldo, a partire dai 3-4 anni, si spoglierà spontaneamente.

Ondata di calore: come proteggere il bambino?

All'ombra! Si vedono ancora troppi bambini sulla spiaggia a metà giornata, quando dovrebbero stare a casa all'ombra. E' sempre bene ricordare che in caso di caldo estremo, non bisogna portare fuori il bambino nelle ore più calde della giornata , cioè tra le 11 e le 12 e approssimativamente tra le 16 e le 17.

Come rinfrescare un bambino?

A volte, anche con le persiane chiuse, ci sono correnti d'aria , ma in casa fa comunque caldo, il che disturba il sonno del bambino. È possibile rinfrescare il pargolo posizionando un ventilatore nella stanza, ma senza puntarlo direttamente su di lui. Per motivi di sicurezza, fare attenzione a non lasciare il bambino da solo nella sua stanza quando il ventilatore è acceso. È meglio non lasciarlo collegato alla corrente per tutta la notte. Perché? Mentre il ventilatore fa circolare l'aria, fa circolare anche polvere e polline, che possono favorire le allergie . Gli umidificatori andrebbero evitati, se non vengono mantenuti correttamente, gli umidificatori possono diventare terreno fertile per la muffa.

Fare attenzione quando si guida quando fa caldo

In estate, viaggiare in auto con il caldo può diventare rapidamente difficoltoso con un bambino. L'ideale sarebbe evitare di viaggiare nelle ore più calde e di partire nei giorni in cui ci sono partenze importanti per evitare lunghe ore di ingorgo. Inoltre, fare attenzione ai bambini che viaggiano sul seggiolino auto, che può diventare particolarmente caldo. Ricordarsi di accendere l'aria condizionata, di dare al bambino qualcosa da bere regolarmente, di spruzzare l'aria condizionata e di mettere le tendine parasole ai finestrini. Naturalmente, non lasciare mai un bambino da solo in un'auto parcheggiata al sole, nemmeno per due minuti. Ogni anno, i bambini muoiono dopo essere stati lasciati nelle auto dei genitori.

Cosa fare in caso di colpo di calore?

Se il bambino ha giocato al sole per molto tempo e manifesta questi sintomi, potrebbe essere affetto da colpo di calore . Questa interruzione del meccanismo di termoregolazione, che può verificarsi sia negli adulti che nei bambini, si manifesta con febbre alta, arrossamento, mal di testa, a volte dolori muscolari e vomito. I riflessi giusti da avere: metti immediatamente il bambino all'ombra, se possibile in un luogo fresco. Sdraialorlo e applicargli un panno umido sulla fronte. Fargli bere molta acqua e usare anche uno spruzzino per rinfrescarlo dalla testa ai piedi. Ricordare che è sconsigliato, in caso di ondata di calore, esporre i bambini piccoli, così come gli anziani o le persone vulnerabili, al sole nelle ore più calde della giornata: tra le 11:00 e le 16:00. Per evitare colpi di calore, è essenziale dotare i bambini piccoli di cappello, occhiali da sole e crema solare impermeabile. Se ha difficoltà respiratorie o pianto continuo a causa di un colpo di calore, è meglio consultare urgentemente un medico.

Quali giochi fare durante un'ondata di caldo?

I giochi d'acqua sono molto popolari e non serve una piscina in casa per divertirsi e rinfrescarsi. Un semplice tubo da giardino , installato all'ombra, in giardino , e il gioco è fatto. Fare attenzione alle piccole piscine gonfiabili. Non bisogna mai lasciare un bambino dentro una senza la supervisione di un adulto, perché potrebbe annegare anche se riempita solo con pochi centimetri d'acqua. Inoltre, assicurarsi di cambiare l'acqua ogni giorno per motivi igienici. Basta riempirla al mattino e lasciarla riscaldare al sole prima, ovviamente, di installarla all'ombra.

Per quanto riguarda i beach club e i club di beach volley, è meglio non portarci i bambini nelle ore più calde, perché non offrono mai ombra e le passeggiate in bicicletta, molto piacevoli per le famiglie, si possono fare anche fuori dalle ore calde.

Segni di disidratazione nei bambini

Il rischio maggiore per i bambini durante un'ondata di calore è la disidratazione. Se notate uno qualsiasi dei seguenti sintomi nel vostro bambino, agite rapidamente.

Ormai non fa quasi più pipì.

È insolitamente stanco, assonnato e fiacco.

Ha lo sguardo fisso.

Ha difficoltà a respirare.

È rosso, la sua pelle è calda, ha la febbre senza una ragione apparente.

È un colpo di calore e ha bisogno di essere reidratato.

Possiamo dargli un po' diper dare una sferzata di energia al suo organismo, che ha perso sali minerali a causa dell'eccessiva sudorazione e poi