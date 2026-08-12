Perché mangiare porridge di avena la sera? Tutti i benefici

Uno spuntino serale a base di porridge di fiocchi d’avena è in grado di conciliare il sonno e farci godere di un riposo ristoratore.

Il merito secondo la scienza è del triptofano contenuto nell’avena, un aminoacido che è coinvolto nella sintesi di serotonina e melatonina che influisce positivamente nel ciclo sonno-veglia. Aiuta infatti a donare continuità al sonno riducendo i potenziali risvegli notturni.

Il porridge è la colazione più diffusa nel Nord Europa. È a base di fiocchi d’avena cotti in acqua, latte vaccino o bevande vegetali nella versione vegan. Si caratterizza per la sua consistenza cremosa e morbida.

Dal punto di vista nutrizionale è in grado di apportare fibre preziose che aiutano a disintossicare l’organismo da scorie e tossine in eccesso, carboidrati complessi, sali minerali e nutrienti preziosi come ferro, magnesio, zinco, selenio e vitamina K e vitamine del complesso B.

Come spuntino serale è perfetto per andare a letto sazi perché le fibre donano un senso di sazietà immediato e quindi per risvegliarsi al mattino con meno fame. L’ideale è consumare una piccola porzione verso le 21, 30 prima di andare a letto.

È facile da preparare e può essere abbinato ad ingredienti facilmente reperibili in casa come latte o yogurt bianco. Per renderlo più gustoso si può aggiungere cacao amaro, frutta secca, semi oleosi o cannella. Vi suggeriamo cinque benefici che lo rendono lo spuntino perfetto serale:

Effetto saziante immediato

Le fibre che i fiocchi di avena apportano all’organismo che sono circa 8 grammi per 100 grammi di prodotto fanno sentire sazi e così facendo si prevengono gli spuntini notturni che tendono a fare ingrassare.

Regolarizza l’attività intestinale

Perfetto per contrastare gli stati di stipsi e stitichezza cronica che fanno sentire appesantiti o sono fonte di crampi addominali durante la notte. in particolare le fibre solubili in esso contenuto e i beta-glucani oltre a rallentare l’assorbimento del glucosio nel sangue vengono fermentati dal microbiota intestinale favorendo la salute intestinale in generale che aiuta ad aumentare le difese immunitarie dell’organismo.

Fonte di benessere per la mente

Il triptofano in esso contenuto stimola la produzione di serotonina contribuendo a stabilizzare l’umore favorendo uno stato di relax e benessere mentale che aiuta a riposare meglio durante la notte contrastando stati di ansia e agitazione che potrebbero minare al sonno di qualità.

Riduce il rischio di malattie cardiovascolari

I beta- glucani aiutano a tenere bassi i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, responsabile di malattie cardio vascolari gravi come arteriosclerosi, ictus e infarto. In particolare gli antiossidanti di cui i fiocchi d’avena sono ricchi e chiamati avenantramidi contribuiscono a ridurre il rischio di infiammazione delle arterie.

Dona un risveglio ricco di energia

Il suo contenuto di sali minerali e carboidrati complessi costituiscono una grande riserva di energia che permette di svegliarsi al mattino più energici. Tutti i suoi micronutrienti sono il supporto prezioso per i processi di riparazione dell’organismo durante il riposo notturno.