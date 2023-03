Prodotti per l'infanzia, dai pannolini ai seggioloni. Tutte le offerte Amazon

I neonati e i bambini molto piccoli possono avere bisogno dei prodotti più disparati. In realtà questi prodotti facilitano tanto la vita dei genitori, ma non di meno accompagnano i piccoli nel loro processo di crescita passo dopo passo. Scegliere i prodotti che servono prima o durante l’arrivo di un cucciolo d’uomo in casa non è facile, soprattutto se si è al primo figlio, ma con le offerte di primavera Amazon capire cosa occorre è davvero molto semplice.

Il seggiolino auto per viaggiare col bebè

Quando si ha un bambino piccolo con sé si deve viaggiare in automobile in completa sicurezza. Quindi un seggiolino è strettamente necessario se ci si sposta in macchina, e la cosa più conveniente è scegliere un seggiolino che “cresca” insieme al piccolo, che si adatti alle sue dimensioni e alle sue necessità, da 0 a 12 anni, ovvero finché ce n’è il bisogno. Questo è possibile con il seggiolino Iturn DuoFix di Foppapedretti, con cui si può adattare senso di marcia, dimensioni della seduta e allaccio della cintura. Acquista in offerta su Amazon

I pannolini di lusso in sconto

I Pampers Progressi sono un po’ la Cadillac dei pannolini: sono tra i più costosi, ma i vantaggi in termini di morbidezza, vestibilità e passaggio allo spannolinamento sono innegabili. E quando li si trova in saldo vale la pena fare scorta: in questa confezione sono inclusi 132 pannolini per bimbi e bimbe di taglia compresa tra 7 e 18 chili. In più c’è in regalo un mese di palestra virtuale con FitPrime, che può aiutare mamme e papà a rimettersi in forma restando vicini al proprio piccolo. Acquista in offerta su Amazon

Le salviette delicate che salvano dai rossori

Dai neonati ai bambini più grandi, le salviette sono una necessità in molte circostanze, dal cambio pannolino al pranzo al ristorante. Ma è fondamentale che le salviette siano adatte alla pelle delicata dei piccoli, una caratteristica di cui sono dotate le salviette Pure Huggies: nella confezione ci sono 672 salviette imbevute di una lozione composta al 99% di acqua, senza profumo, parabeni, alcol e fenossietanolo. Acquista in offerta su Amazon

Il seggiolone per mangiare e giocare

Dall’inizio del divezzamento (a 6 mesi) fino ai 3 anni, i bambini non possono stare seduti sulle sedie a tavola come gli adulti. Per questo si ricorre a un seggiolone, ed è necessario che anche questo si adatti ai progressi di crescita del proprio figlio. Il seggiolone Yummy di Kinderkraft, resistente, regolabile, sicuro e versatile, assicura la massima comodità: i piccoli vorranno restare lì anche per altre attività, come giocare o disegnare. Ma niente paura: ogni parte è completamente lavabile. Acquista in offerta su Amazon

La culla per il cosleeping (oppure no) in sicurezza

La scelta del cosleeping è appannaggio personale di ogni genitore ma può tornare utile (o meglio fondamentale oltre che comodo), soprattutto nei primi mesi di vita del neonato, che questi dorma in una posizione sicura di fianco al lettone dei genitori. La culla di fianco letto Next2Me Essential di Chicco consente un aggancio stabile tra culla e lettone, e abbassando la cerniera si può optare per il cosleeping. Si regola facilmente e il materasso e la borsa sono inclusi. Acquista in offerta su Amazon

La sponda per il passaggio al lettino

Il passaggio dalla culla al letto può essere traumatico per un bimbo o una bimba, e spaventoso per i suoi genitori. La sponda Foppapedretti Oplà si adatta alle dimensioni dei letti in commercio, si inserisce e si toglie facilmente - il che è necessario nel momento in cui si cambiano coperte e biancheria - ed è sicura per i bambini fino a 5 anni. Acquista in offerta su Amazon

Il tiralatte per risparmiare tempo

Le mamme che producono molto latte potrebbero aver bisogno di metterlo da parte anche tra una poppata al seno e l’altra. C’è invece chi decide di evitare del tutto il contatto con il seno - talvolta anche in presenza di problemi come le ragadi - oppure chi deve stare lontana dal proprio neonato per motivi di lavoro: così il tiralatte Medela Swing Maxi Flex consente di mettere da parte tutto il latte che si desidera, e in più funziona con entrambi i seni contemporaneamente, permettendo di risparmiare tempo. Le coppe si adattano a tutte le forme di mammella. Acquista in offerta su Amazon

Il mangiapannolini contro i cattivi odori

Nei primi 3 mesi di vita a molti neonati il pannolino deve essere cambiato di frequente. Ma i pannolini usati hanno un cattivo odore, anche quando li si getta nella pattumiera. In quest’ottica sono nati i mangiapannolini, che eliminano gli odori e consentono al genitore di non allontanarsi dal piccolo per gettarli. Come per esempio il Tommee Tippee Starter set, che protegge contro i germi ed è ecosostenibile. Può contenere fino a 28 pannolini, quindi anche chi ha dei gemelli può trovarlo molto comodo. Acquista in offerta su Amazon

Il seggiolino da tavolo da portare sempre con sé

Uscire di casa per andare a pranzo o cena portando con sé il proprio bambino è più facile con un seggiolino da tavolo come Inglesina Fast. Dotato di un design molto suggestivo e di una borsa per il trasporto utile anche per i lunghi viaggi, si aggancia facilmente a un tavolo da pranzo, di modo che i piccoli possano mangiare e giocare con i grandi un po’ dappertutto. Supporta bimbi fino a un peso di 15 chili. Acquista in offerta su Amazon

La palestrina per gattonare e imparare

Una palestrina per neonati è il gioco ideale per i piccoli per poter esplorare i 5 sensi, effettuare i primi gattonamenti al morbido e divertirsi anche. Il modello multifunzione Black and White Gemini di Tiny Love è stupendo in tutti i suoi dettagli e non contiene colori aggressivi per i giovanissimi occhi dei neonati. Acquista in offerta su Amazon

I succhietti fluo per notte e giorno

Fare scorta di succhietti è indispensabile con i neonati, perché periodicamente si consumano e vanno sostituiti, finché il bambino non ne sentirà più il bisogno. I succhietti Ultra Air Philips Avent si illuminano al buio e quindi è più facile rimetterli nelle bocche dei bimbi la notte, se dovessero smarrirli nella culla e iniziare a piangere. Vengono venduti con una pratica scatola per la sterilizzazione che va anche nel microonde. Acquista in offerta su Amazon

Scaldabiberon e sterilizzatore tutto in uno

Quando si ha un neonato, i biberon non possono essere lavati come le normali stoviglie, ma sterilizzati accuratamente. Con lo sterilizzatore Grownsy si può usufruire anche della comoda funzione scaldabiberon, in modo da poter scaldare opportunamente alla giusta temperatura il latte materno o la formula (che non possono essere scaldati al microonde). Durante il divezzamento può essere usato anche per scaldare la pappa. Acquista in offerta su Amazon

