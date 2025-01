Ripartire con il pieno di polifenoli: in quali cibi si trovano gli antinfiammatori e anti-aging naturali

Ascolta ora 00:00 00:00

I polifenoli sono delle sostanze antiossidanti preziose per la salute del nostro organismo perché lo proteggono dallo stress ossidativo che provoca l’invecchiamento cellulare.

Svolgono anche una funzione antinfiammatoria. Sono presenti in varie tipologie. I più noti e conosciuti sono i flavonoidi di cui si parla molto.

Sono facilmente assorbiti dall’organismo e proprio per questo risultano molto efficaci quando vengono inseriti all’interno del proprio regime alimentare ci cui non si dovrebbe farne a meno.

Quali sono i benefici dei polifenoli

I loro benefici per la salute sono davvero molteplici. Scopriamoli insieme:

- donano una pelle giovane: contrastano efficacemente la formazione dei radicali liberi. Svolgono così un’azione anti - aging proteggendo la pelle dall’inquinamento atmosferico e dal normale processo di invecchiamento. Rallentano la comparsa delle rughe;

- contrastano le malattie cardiovascolari: riducono gli stati infiammatori. Aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo e trigliceridi riducendo la pressione arteriosa e le patologie che colpiscono il cuore come ictus, infarto, arteriosclerosi;

- stimolano la concentrazione: queste molecole sono in grado di migliorare l’attività cerebrale. L’ideale è farne il pieno prima di un esame o impegno molto stressante dal punto di vista intellettuale;

- regolarizzano l’attività intestinale: sono facilmente assimilati dall’intestino e quindi abbastanza digeribili. Svolgono un’azione antimicrobica che aiuta a mantenere inalterata la flora batterica e favoriscono la crescita dei bifidobatteri;

- prevengono il diabete: riducono i livelli di zucchero nel sangue così da limitare il livello di glucosio in circolo nel sangue e che viene apportato tramite l’alimentazione.

Quali cibi sono ricchi di polifenoli

Queste sostanze antiossidanti sono presenti maggiormente all’interno dei cibi di origine vegetale nella frutta e nella verdura. Presenti in quantità maggiore nelle diete vegetariane e vegane non presentano controindicazioni particolari all’interno di una dieta sana e bilanciata. Questi alimenti essendo molto ricchi di fibre alimentari bisognerebbe consumarli con moderazione se si soffre di sensibilità intestinale.

Dal tè al cioccolato fondente, ma anche tanta frutta e verdura

Cibi che ne sono particolarmente ricchi sono gli spinaci, il radicchio, i cavoli, i broccoli, le carote, il pomodoro, l’aglio, le cipolle, l’olio di oliva extravergine, i semi di soia. Nella frutta li troviamo particolarmente all’’interno dei frutti rossi come i mirtilli, le more, il ribes, le ciliegie e le fragole. Ne sono ricchi anche il melograno e il kiwi.

Ne è particolarmente ricco il cacao e, in primis quello nero.

Ottima fonte di polifenoli sono anche gli agrumi in particolare le arance rosse, le clementine, i pompelmi e i limoni. Consigliati sono anche il succo di uva e il vino rosso.