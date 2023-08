Come tornare in forma dopo le vacanze

Tornare dalle vacanze e porsi come obiettivo di mangiare sano è un ottimo modo per tornare alle buone abitudini alimentari. Ciò consente comunque al proprio corpo di riprendersi da tutte le bevande e le prelibatezze inghiottite. Questo non significa privarsi nei mesi futuri. Basta adottare alcune abitudini sane e semplici ma da applicare quotidianamente.

Bere molta acqua

Mangiare tutte le verdure in abbondanza e limitare il consumo di alimenti trasformati che sono spesso carichi di zuccheri e conservanti. Consumare meno glutine, latticini, zuccheri raffinati. Fino alla primavera, prendere la vitamina D, da 2.000 a 3.000 unità al giorno in gocce o capsule. Questa permetti di sentire meno la fatica, potenzia le difese immunitarie e consente una buona funzione cerebrale.

Aggiungere la fibra al proprio piatto

Frutta e verdura biologica offrono una grande quantità di fibre benefiche. Le verdure di stagione come il cavolfiore, il cavolo riccio, le carote e il finocchio sono ottime per reintegrare le nostre riserve di fibre. Il consumo di questi ultimi è molto importante perché ci danno la sensazione di sazietà, mantenendo l'equilibrio del nostro tratto gastrointestinale. La nostra digestione viene così stimolata e l'omeostasi del corpo viene mantenuta.

Idratare il proprio corpo

Bere abbastanza acqua è molto importante, perché il liquido aiuterà a liberarsi dalle tossine. Tenere un bicchiere d'acqua vicino, sulla scrivania o sul comodino è un semplice gesto che aiuterà a mantenersi ben idratato per tutto il resto del giorno. Per iniziare bene la giornata si può bere un bicchiere di acqua calda e limone a stomaco vuoto. Non solo aiuterà a fare il pieno di vitamina C ma permetterà anche di disintossicarsi e regolare la digestione. Un'altra bevanda preziosa per qualsiasi dieta è il tè verde, che aiuta a rivitalizzare il corpo e aumenta la diuresi.

Provare il digiuno intermittente

Il digiuno intermittente è una buona opzione per raccogliere i benefici del digiuno senza avere la sensazione di privarsi eccessivamente. Fare l'ultimo pasto al più tardi alle 19:00 e il giorno dopo, invece della colazione, prendere il famoso "caffè grasso", caratteristico della dieta chetogenica. Mentre il corpo sarà in modalità digiuno in questo stato, è molto più in grado di bruciare i grassi per fornire il carburante necessario. All'ora di pranzo, il corpo avrà digiunato per più di 16 ore, consentendo al sistema digestivo di ripristinarsi completamente. È sempre bene consultare il proprio medico, soprattutto se si hanno patologie.

Consumare prebiotici naturali

Affinché il sistema immunitario e la digestione funzionino correttamente, è comunque importante che la dieta sia ricca di prebiotici. Questo è il caso di alimenti come:

pomodori

carciofi

banane

cipolle

aglio

asparagi

avena

porri

Riprendere la routine sportiva

Durante le vacanze estive spesso ci si muove di meno. Solitamente, siamo riuniti attorno al tavolo dove trascorriamo lunghi periodi seduti oppure, ci sdraiamo in spiaggia per leggere o dedicarci ad un'altra attività preferita. Tuttavia, questa riduzione del movimento non fa bene al corpo: bisogna quindi iniziare a fare sport e ricordare che l'idea è di muoversi il ​​più possibile, evitando di intraprendere regimi di allenamento estenuanti che possono provocare traumi se si è persa un po' di forma. Basta iniziare con esercizi di yoga o stretching, che favoriscono la circolazione sanguigna e migliorano la digestione. Ovviamente possiamo utilizzare l'intera gamma di dispositivi connessi per contare i nostri 10.000 passi al giorno ma l'idea è più quella di integrare questo riflesso quotidiano in uno stile di vita più globale.

Prendersi cura del sonno

Non è solo attraverso il cibo ma anche attraverso il sonno che il corpo si disintossica e ripara. Il corpo umano ha quindi bisogno di dormire a sufficienza per funzionare correttamente. In questa fase di riposo infatti non è esposto ad alcun inquinamento ambientale e potrà digerire in modo ottimale e utilizzare il tempo per rigenerarsi.