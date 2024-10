Benji & Fede, il loro "Rewind" è una collezione di pop rock

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nuovo disco si intitola Rewind, ossia «riavvolgi», ma il realtà Benji e Fede vanno avanti. Benjamin Mascolo e Federico Rossi si sono incontrati su Facebook nel 2010, hanno pubblicato il primo disco nel 2015 e poi si sono separati nel 2020 dopo aver trascorso l'ennesima estate da protagonisti con il brano Dove e quando. Poi ciascuno di loro ha avuto le proprie esperienze, i propri inciampi (soprattutto Benjamin Mascolo...) ma alla fine hanno ritrovato una inevitabile sintonia.

Ora Benji & Fede pubblicano Rewind e in queste dodici nuove canzoni si scopre in effetti un nuovo equilibrio. Hanno lavorato per sottrazione, si sono messi un passo indietro per lasciare la musica e le parole in primo piano.

È un disco Forte e chiaro, come il brano numero 5, e ha toni pop rock che sono una novità nel loro repertorio squisitamente pop. «Quasi due anni fa Fede mi ha scritto una lettera molto sentita, mi ha toccato molto - spiega Benjamin - ma io volevo andare avanti per la mia strada». Poi, qualche tempo dopo, aggiunge ancora Benjamin, «mia mamma mi consiglia di seguire il podcast di Fede. L'ho fatto e le sue parole mi hanno fatto capire di aver rimosso certe emozioni. Allora gli ho scritto: se sei a Modena vediamoci». Per mesi si sono frequentati parlando di tutto tranne che di musica. Poi a gennaio del 2024 è arrivato il brano Caro amico, che ora chiude l'album ma che, in quel momento, «ha risvegliato l'atmosfera dei primi anni».

Ora «non siamo fratelli di sangue ma fratelli di vita» dice Benjamin mentre Fede annuisce.

E mentre commentano la fine di Liam Payne degli One Direction (Benjamin dice: Avrei potuto essere io») si preparano a un concerto al Forum di Milano. 16 novembre. Tutto esaurito in poche ore. «Sul palco ci sarà la nuova versione di Benji & Fede». E Sanremo? «Non l'abbiamo mai fatto da concorrenti, cerchiamo una nuova canzone che vada bene per andarci».