Bici travolta dal camion. Muore donna di 67 anni

Ancora un incidente mortale in cui ha perso la vita una donna di 67 anni investita da un camion mentre pedalava in bici. E successo ieri poco prima delle 13, all'incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni. La donna e' deceduta poco dopo essere stata trasportata all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione, il camion, proveniente da via Colleoni, stava svoltando a destra all'incrocio semaforico con via Gattamelata quando ha investito la ciclista. Ancora non e' chiaro se la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali oppure viaggiasse lungo in via Colleoni a fianco dell'autocarro. Il camion, guidato da un uomo di 33 anni. La speranza è che una mano ai vigili che stanno cercando di ricostruire la dinamica possa arrivare anche dai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbe aver ripreso lo scontro.: stando ad alcune tracce sull'asfalto rilevate dalla polizia locale, è probabile che la ciclista stesse procedendo nella stessa direzione dell'autocarro e che sia stata travolta durante la svolta a destra. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante è regolarmente munito del sensore per rilevare la presenza di veicoli o persone negli angoli ciechi. Dopo l'impatto la bicicletta è rimasta incastrata sotto il camion stesso.

Milano si conferma maglia nera tra le città per quanto riguarda gli incidenti che coinvolgono ciclisti. E' la prima città italiana per tasso di incidenti con 10.372 casi (un quarto degli incidenti lombardi) e con il più alto indice di rischio nei Municipi 9 e 8 seguita da Roma (3.457) e Padova (3.132). La maggior parte degli incidenti avviene in corrispondenza di intersezioni stradali e incroci semaforizzati. Quanto è pericoloso spostarsi in bici lo spiega il primo Atlante italiano dei morti e dei feriti gravi in bicicletta, realizzato dal Competence centre on anti-fragile territories (Craft) del Politecnico di Milano e pubblicato qualche mese fa. Un lavoro prezioso. Una mappatura dell'incidentalità ciclistica in Italia partendo dai dati Istat che riporta dinamiche, numeri, giorni e orari degli incidenti in bici dal 2014 al 2023, su scala comunale, provinciale e regionale.

La regione con più incidenti è la Lombardia, con 41.502 casi, seguita da Emilia-Romagna (30.447) e Veneto (23.139). Giorno nero per i ciclisti è il sabato mattina, con il picco di incidenti registrato tra le 11 e le 12.