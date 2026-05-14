Biffi: "L'innovazione diventi anche sviluppo dalla nostra ForgIA spinta alla produttività"

L'Arte di Crescere è la pietra angolare di una strategia di ampio respiro. Si configura come il primo passo di un percorso strutturato e coerente, ideato per affiancare concretamente le Pmi del territorio in ogni fase della loro evoluzione. La progettualità rappresenta il filo conduttore dell'intero mandato di Piccola Industria Assolombarda, ponendosi l'obiettivo di creare un ecosistema di supporto continuo che permetta alle imprese di navigare le sfide del mercato con strumenti rinnovati e una visione lungimirante. Un percorso che offrirà occasioni costanti di confronto, crescita e innovazione, garantendo alle aziende un presidio costante e una guida sicura in un contesto economico in continua trasformazione.

"Le Pmi rappresentano il 95% del nostro tessuto produttivo - ha sottolineato nel suo intervento il presidente di Assolombarda, Alvise Biffi - e sono un motore indispensabile per la competitività del Paese, ma oggi affrontano una sfida decisiva: trasformare innovazione e tecnologia in crescita concreta. L'intelligenza artificiale è già una leva strategica da 1,8 miliardi di euro in Italia, ma mentre il 71% delle grandi imprese la utilizza, tra le Pmi l'adozione si ferma solo all'8%. È un divario che nasce da investimenti insufficienti e da un mismatch di competenze che riguarda quasi il 46% dei profili richiesti. Per questo Assolombarda ha promosso ForgIA: un progetto pensato per portare l'AI dentro la manifattura e lungo tutta la filiera produttiva, rendendo i dati uno strumento concreto di competitività. Non parliamo di teoria, ma di risultati misurabili: ForgIA può generare un incremento della produttività di almeno il 10% per micro, piccole e medie imprese. Un impatto che, sul territorio del Quadrilatero, significa oltre 2,4 miliardi di euro di valore aggiunto potenziale. Perché oggi crescere non significa soltanto diventare più grandi, ma diventare più innovativi, più solidi e più capaci di anticipare il futuro".

"Crescere è un'arte perché, come ogni arte, non segue una formula universale: dipende dal settore, dalle persone, dal momento. Richiede tecnica ha aggiunto Mattia Macellari, presidente Piccola Industria Assolombarda - ma anche passione, costanza e la capacità di reinventarsi. Le Pmi di Assolombarda lo dimostrano ogni giorno: dal 2019 al 2024 hanno aumentato il loro valore aggiunto reale del 22,9%, trainando l'economia di un territorio con 34,5 miliardi di fatturato. Eppure, non ci basta guardare indietro: nel 2024 il 45% delle nostre imprese ha visto il fatturato scendere, e questo ci dice che la crescita non è automatica - va costruita, leva per leva. Crescere non è un optional per le Pmi di questo territorio.

È quello che abbiamo sempre fatto quello che ci ha permesso di essere, ancora oggi, uno dei sistemi produttivi più solidi d'Europa. Ed è quello che dobbiamo continuare a fare - con ancora più consapevolezza, con ancora più metodo, con ancora più coraggio".

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