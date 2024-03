La biografia di Francesco vola in vetta

Ascolta ora: "La biografia di Francesco vola in vetta"

La classifica continua a viaggiare decisamente a due velocità. Ai piani alti libri che carburano bene -anche se a volte per breve tempo- ai piani bassi libri che combattono a bassa velocità, superandosi per una manciata di copie. Insomma siamo in una situazione di oligarchia dove la differenza la fanno i tre o quattro libri del momento e il resto è solo galleggiamento pigro.

E a fare la differenza questa settimana è il libro scritto da Papa Francesco assieme a Fabio Marchese Ragona, vaticanista di Mediaset e della nostra testata: Life. La mia storia nella Storia (HarperCollins italia). La biografia del pontefice, appena arrivata in libreria, riceve la fumata bianca dei lettori e raggiunge la ragguardevole cifra di 12mila e ottocentosessantatre copie. Sorpassa così il vero longseller di questo periodo, ovvero L'orizzonte della notte (Einaudi) di Gianrico Carofiglio, giallo giudiziario che continua ad ammanettare a sè nuovi lettori: questa settimana 11mila e duecentotrentanove.

Scivola invece al terzo posto il romanzo, molto biografico, di Roberto Vecchioni: Tra il silenzio e il tuono (Einaudi) che tocca quota 9mila copie più spiccioli.

Scendendo solo di un piano la classifica si sgonfia molto in fretta. Così, al quarto posto troviamo il libro di Gino Cecchettin e Marco Franzoso, Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia (Rizzoli), che è sceso poco sotto le 6mila copie. Discesa rapida anche per il libro dell'ufficiale guastatore da libreria: Roberto Vannacci. Il coraggio vince. Vita e valori di un generale incursore (Piemme) è scivolato in ottava posizione a 3mila novecentonovanta copie. Siamo molto lontani dai numeri del primo libro autoprodotto.

Ma si sa il blitzkrieg spesso riesce una volta sola.