Bollicine (d'acqua) e domande con Di Fabio e @cooker.girl

Un'insolita cena a quattro mani quella prevista da "Conversazioni a tavola", il nuovo progetto S.Pellegrino con tre appuntamenti aperti al pubblico nello squisito teatro di Identità golose in via Romagnosi. Perché questa volta alle mani dello chef, non si aggiungono quelle di un prestigioso collega, ma un food creator che rende quantomai attuale l'interazione. Ironico il primo tandem in scena l'altra sera con Aurora Cavallo, per il social @cooker.girl e Davide Di Fabio, Dalla Gioconda a Gabicce Mare, una stella Michelin.

Ma, incredibilmente anche per questa rubrica, le vere protagoniste della serata sono le bottiglie d'acqua con speciale etichetta a cui è affidato il compito di arricchire la conversazione con una serie di adesivi sovrapposti, da sfogliare leggendo le domande che movimenteranno la serata, secondo l'insegnamento socratico che proprio all'interrogare affida il vero significato della conoscenza e del rapporto tra umani. E così tra una battuta e una malizia ci si chiede "Quando segui il tuo istinto?", "Qual è la storia che racconti più spesso?", "Cosa ti fa sentire un po' ribelle?" e ovviamente "Qual è il momento che ti ha cambiato la vita?". Ad aggiungere bollicine alle S.Pellegrino, la Franciacorta di un Mosnel 1836 pas dosè e Aurora Cavallo, una delle voci più originali del racconto food digitale "cresciuta intorno a una cucina domestica, con una particolare affinità per il mondo dei lievitati" che dialoga impertinente ("Cosa hai preparato alla perfezione e poi rovinato?") con Davide Di Fabio, 16 anni all'Osteria Francescana, prima di approdare a Gabicce. Welcome con Piselli e camomilla serviti con una focaccina di mais "pensata per la scarpetta", Zuppa fredda di ricciola ispirata ai profumi di Thailandia, Riso zafferano e genziana e Fassona tonnata a scompigliare il rito del vitello tonnato della sabauda Aurora. Nel bicchiere Trebbiano d'Abruzzo "Bianchi grilli per la testa" Torre dei Beati e con la fassona si va a La Morra con la Barbera d'Alba Crissante Alessandria.

Prossimi appuntamento il 17 settembre con Martino Tornaghi (@tirmagno) e Mattia Pecis di Cracco Portofino e il 29 ottobre con Federico Polizzi (@cookwithfez) e Davide Guidara dei Tenerumi del Therasia Resort sull'Isola di Vulcano. Ah, il piatto rovinato da Di Fabio è "una torta di compleanno a cui si è mollata tutta la sfoglia".