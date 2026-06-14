Le bombe su Kiev viste da un ragazzo

Si parla spesso di testimonianza in presa diretta. I libri dei reporter che si muovono in zona di guerra cercano sempre di trasmettere questa sensazione al lettore, quella di essere lì. Ma il reporter, per quanto coinvolto è sempre qualcuno che viene da fuori. Ecco Sotto la città. Romanzo di una fuga (Feltrinelli) di Andrew Vittorio Donadio è invece proprio l'aggressione all'Ucraina vista senza filtro.

Per più motivi. L'autore viveva a Kiev prima dell'attacco russo da cui è stato travolto come tutti gli abitanti. L'autore non è uno scrittore e un giornalista e la sua descrizione dei fatti ha una carica di ingenuità che, in questo caso, determina la forza della narrazione. L'autore, ora fuggito in Italia, aveva dodici anni quando è scoppiata la guerra e la guerra è diventata il suo diario di ragazzino che deve diventare velocemente adulto.

La guerra contemporanea piomba sulle vittime prima dai televisori e dai telefonini che dai cannoni. Il libro parte dando conto del martellare iniziale della paura. Quella che un bambino dodicenne respira in famiglia senza che nessuno, infondo gli spieghi davvero. Origlia le telefonate dello zio al padre che non vuole lasciare l'Ucraina e i suoi affari: "Incosciente! Cosa aspetti a venire in Italia dove sei pieno di amici? Metti al sicuro te e la tua famiglia! Lo vuoi capire che sta per arrivare la guerra lì da voi? Dicono forse proprio domani!".

E poi succede davvero. "Sono all'incirca le sei del mattino quando dal nostro appartamento al diciottesimo piano scendiamo nell'androne del palazzo. Niente ascensore ovvio. Chi può assicurarci che, una volta lì dentro, una bomba russa non ci cada addosso oppure faccia saltare l'elettricità... C'è chi sbraita, chi si lamenta, chi piange". Poi il suono dell'allarme aereo diventa un ululato continuo, come quello di un lupo. Le notti iniziano a trascorrerle nei rifugi della metropolitana. I compagni di scuola raccontano delle esplosioni vicino a casa loro. Non resta che cercare di dar vita all'operazione salvavita, la grande fuga verso l'Europa. Ma c'è chi resta indietro: "Il treno si muove con lentezza. È come un gigante di ferro che si è appena risvegliato da un sonno durato mille anni. Mentre la velocità aumenta, rivolgo un ultimo sguardo alle persone rimaste sulla piattaforma, quelle che non sono riuscite a salire. Alcune famiglie piangono senza riserva. Oltre a loro, però, ci sono anche tanti uomini, molti dei quali sembrano dei veri duri, che si avvicinano ai finestrini per appannarli con il fiato e poi usare l'indice per disegnare un cuore da regalare ai propri cari e augurare buon viaggio, forse anche buona vita. Chissà per quanto tempo continuerò a sentirmi in colpa per essere stato più fortunato?".

In questo libro il lettore impatta in un ragazzo diventato improvvisamente adulto, abituato a muoversi tra più Paesi, a pregare per cose serie, come sopravvivere, e che non fa sconti a nessuno, raccontando la guerra e il perdere la propria città per quello che sono.