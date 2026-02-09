Bonolis lancia "Taratata". "Un viaggio pop con la musica dal vivo"

da Bergamo

Da Giorgia a Elisa a Ligabue, grandi nomi della musica, racchiusi nella perfezione di un palco circolare, a plasmare la musica dal vivo senza l'ansia della gara. Ecco che cos'è Taratata, lo show in due appuntamenti in onda stasera e lunedì prossimo su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis dalla ChorusLife Arena di Bergamo. "Per me è un sogno - spiega l'istrionico presentatore con quel suo linguaggio notoriamente arzigogolato incontrando i giornalisti prima dello show - perché mi permette di condurre un grande viaggio musicale insieme ad artisti che si ritrovano un ambiente a loro consono: suonare dal vivo con la propria band e i propri strumenti musicali raccontandosi anche un po' con il sottoscritto".

Taratata è un format francese già andato in onda su Raidue a fine anni '90 e che - come racconta Ferdinando Salzano di Friends & Partners che lo produce insieme a Mediaset e Banijay - "Ha cambiato il modo di raccontare la musica in televisione ed è rimasto nell'immaginario degli artisti come migliore spazio televisivo per esibirsi". Gli elementi fondamentali sono il palco circolare e la contaminazione tra cantanti con esibizioni, duetti, cover inedite, performance e altre sorprese.

Oltre a Giorgia e Ligabue, stasera ci saranno Antonacci, Emma, Elisa e Max Pezzali. Lunedì prossimo sarà la volta di Annalisa, Alessandra Amoroso, Luca Carboni, Fiorella Mannoia, Negramaro. Incursioni, per prender fiato dalla musica, di Panariello stasera ed Edoardo Leo la settimana prossima.

Certo è che questa infornata di musica arriva a pochi giorni dalla partenza di Sanremo, quando tutta l'attenzione, e le polemiche che già infuriano, sono concentrare sul mega evento ligure. "Ma il nostro show - spiega il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri - non è una risposta al Festival. Abbiamo pensato di riproporre il format in questa stagione e abbiamo trovato la disponibilità di Paolo. Ed eccoci qua".

Per Bonolis è uno show particolare, non solo per il suo amore per la musica ("La mia canzone del cuore è Stand by Me"), ma perché sono molti anni che lo showman non si presenta al pubblico Mediaset con un programma nuovo ripetendo ogni stagione i suoi successi come Avanti un altro e Ciao Darwin. "E quando i programmi vanno bene si entra in una zona comfort - semplifichiamo noi il suo pensiero complesso - ed è difficile trovare nuovi stimoli. Ma ogni tanto bisogna riposarsi dalla routine dei game come il preserale. E ora che Mediaset ha avuto il coraggio di tirare fuori Taratata, mi ci sono buttato. E se andrà bene potremo pensare di continuare su questa strada". Significa che nel futuro lo vedremo alle prese con nuove prime serate diverse? "Intanto Ciao Darwin non lo farò più - assicura guardando negli occhi il direttore di Canale 5 - neanche se vi rivolgete a qualche santo di Cologno. Invece tornerò in autunno con Il senso della vita e spero che, essendo in seconda serata, non si vada in onda a notte fonda, come accaduto in passato, perché mi spiacerebbe proprio".

Invece, visto che Bonolis si butta sulla musica, ci si domanda se non avrebbe voglia di tornare sul palco dell'Ariston. "Assolutamente no, non ho più l'età e soprattutto il Festival ha bisogno di un binario narrativo, argomenti e sostanze che non vedo più da quando non c'è più una vera contro-programmazione e tutte le tv hanno lasciato libera la Rai di sedersi sugli allori".

Lasciando cadere le polemiche su Andrea Pucci che si è auto-estromesso dal Festival ("Dico solo che è un bravissimo comico, ma non conosco la questione"), Bonolis tra gli artisti sanremesi adora Marco Masini ("Ci vorrebbe il mare è la canzone d'amore più bella che ci sia"), ma si sofferma su quanto i social e i folli odiatori influenzino troppo anche la televisione: "Io ho un telefonino di vecchia generazione, ma ho dovuto aprire un mio profilo per permettere alla polizia postale di chiudere quelli fake che erano stati creati con la mia immagine. Ora uso Whatsapp per fare video-chiamate con i miei tre nipotini che abitano negli Stati Uniti". E, a proposito di Usa, su Trump ci va giù duro: "L'America sta vivendo un momento molto complesso tra una deriva invasiva e la democrazia. Con la mia prima moglie avevo fatto un viaggio coast to coast e nel Midwest mi sono reso ben conto di come questi americani tosti votino per Trump che comunque non avrà ancora molto tempo, si vede chiaramente dalle analisi psichiatriche".

Tornando alla serata che vedrete stasera su Canale 5, la prima a esibirsi sarà Giorgia con un medley dei suoi brani tra cui certamente La cura per me e la cover di Human Nature di Michael Jackson per passare a un duetto con Emma e a uno con Pezzali. A sua volta l'ex 883 si esibirà in Una canzone d'amore. Ligabue dopo Happy Hour duetta con Emma in Quella che non sei.

In trio Emma, Elisa e Juli. E con Elisa ci sarà anche un intervento di Caterina Caselli che dialogherà con Bonolis. E, ancora (è proprio la sua serata), Emma con Antonacci e Ligabue. Grande chiusura sulle note di Certe notti...