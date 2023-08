Analisi fondamentale: valutare il fair price di un asset

Sull’internet è pieno di siti che fanno analisi fondamentale propinandoci comunicati stampa delle principali società, contabili, bilanci, semestrali, trimestrali e via discorrendo e in tutta questa “confusione” ci sono i nostri soldi che vorremmo con criterio investire.

Come si fa quindi a valutare il fair price di un asset ?

Fate i conti di avere un immobile bellissimo tra le mani nella vostra città o paese di origine; tale immobile quando voi non ci sarete più sarà destinato ai vostri figli che però non intendono abitarlo e lo vendono, anzi, purtroppo nella maggior parte dei casi, lo svendono e dicono anche grazie all’acquirente che l’ha comprato a 10 anche se il valore effettivo era 1000.

Il valore di 1000 quindi costituisce il fair price del nostro bene, cioè il prezzo giusto attribuito al valore dell’immobile, mentre il valore 10 costituisce il prezzo, il valore reale dell’immobile che viene svenduto per molteplice cause: il luogo di ubicazione dell’immobile poco “attraente”, la fretta di voler vendere, carenza di domanda nel mercato immobiliare e così via..

Quindi stimare il prezzo di un asset che può essere un immobile, un’azienda o un qualsiasi strumento finanziario che produce reddito può essere fatto o con la tecnica dei multipli o attraverso i flussi di cassa scontati . questi due metodi spesso producono risultati opposti ma consentono di valutare con criterio quello che sta succedendo sul mercato.

E’ quindi possibile selezionare le azioni secondo dei criteri oggettivi che ci permettano di comprare solo quelle più performanti che hanno una prospettiva di crescita superiore rispetto alle altre ? La risposta è sì.

