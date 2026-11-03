Ancora prelievi da Binance e profondo rosso per Anthropic

L’Fbi lo ha confermato: la più grande rapina nel mondo delle criptovalute della storia - quella da 6,3 miliardi di dollari subita da Binance lo scorso giovedì - è stata orchestrata da hacker nordcoreani. E nonostante la società di cripto si sia impegnata a colmare il danno subito dai suoi clienti, comunque c’è stato un rapido fuggi fuggi. Dopo la riapertura dei prelievi di domenica, gli utenti di Binance hanno ritirato quasi 5 miliardi di dollari. Secondo i dati della piattaforma DefiLlama, ieri mattina i deflussi netti avevano raggiunto 4,9 miliardi di dollari, pari a quasi il 3% del valore degli asset custoditi sull’exchange il giorno precedente al furto, sintomo della poca fiducia degli investitori, non una grande sorpresa dopo un attacco di simili dimensioni. Le pressioni si sono sentite su tutto il mercato cripto, con anche il Bitcoin che è sceso nuovamente sotto gli 80mila dollari.

Le ombre non arrivano solo dal mondo cripto, ma anche del tech in generale. Ieri Anthropic - che si prepara a sbarcare in Borsa questo mese - ha pubblicato i suoi dati finanziari aggiornati. Nel terzo trimestre, la società fondata da Dario Amodei ha generato un fatturato di circa 17 miliardi di dollari, registrando una perdita netta di 23,29 miliardi. Sono invece volati i ricavi, pari a 33,24 miliardi nei nove mesi conclusi il 30 settembre, con un aumento di circa il 1200% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Accanto alle luci, però, ci sono anche le incertezze: Anthropic ha registrato una perdita netta di 104 miliardi nei primi 9 mesi del 2026, dovuta principalmente alla variazione del fair value di obbligazioni convertibili e passività derivate. Lo scorso anno, nello stesso periodo, la società aveva registrato una perdita di 25,1 miliardi, praticamente un quarto rispetto ad oggi. Per tenere il passo della tecnologia, Anthropic si trova a dover convivere con una spesa complessiva di circa 895,4 miliardi, «la quasi totalità dei quali è legata a risorse di calcolo e infrastrutture».