Arriva un nuovo fondo per sostenere le Pmi, Nextalia Flexible Capital

Nextalia Sgr ha annunciato l’avvio della commercializzazione di Nextalia Flexible Capital, un nuovo fondo di investimento alternativo chiuso destinato a investitori professionali. Con un target di raccolta di 350 milioni di euro, il fondo si propone di generare valore a medio-lungo termine investendo in Pmi con elevate potenzialità di crescita e una solida posizione nei rispettivi mercati.

La strategia di investimento del fondo si concentrerà prevalentemente su imprese a conduzione familiare, privilegiando operazioni di maggioranza ma mantenendo la possibilità di investire anche in minoranze qualificate e strumenti finanziari ibridi, come il preferred equity. A guidare la gestione del fondo sarà Massimiliano Monti, recentemente nominato head di Nextalia Flexible Capital.

Monti porta con sé un’esperienza di oltre 25 anni nel settore del private equity, maturata tra società di consulenza e un importante fondo specializzato in Pmi italiane. Nel corso della sua carriera, ha seguito numerosi investimenti nelle fasi di origination, execution e disinvestimento, con un focus su settori chiave dell’economia italiana come agroalimentare, manifatturiero e meccanico. Grazie alla sua esperienza e alla leadership del team di investimento, Monti avrà un ruolo centrale nella strategia del fondo e nella crescita delle aziende in portafoglio.

Nextalia Flexible Capital rientra nella practice private equity della società, coordinata da Valentina Pippolo, Chief Investment Officer, che supervisiona tutte le strategie di investimento in equity di Nextalia.

Commentando l’annuncio, Francesco Canzonieri, Ceo di Nextalia, ha dichiarato: "Ora siamo pronti a lanciare la fase di raccolta per Nextalia Flexible Capital, un’iniziativa perfettamente in linea con la nostra missione di supportare le Pmi italiane nella loro crescita con soluzioni flessibili e mirate. Il nostro modello distintivo, unito all’eccellenza del team di gestione, ci consentirà di creare valore per le aziende in portafoglio.

L'ingresso di Massimiliano Monti come head del Fondo rappresenta un asset strategico: il suo track record di successo e la sua profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale italiano saranno fondamentali per guidare le nostre partecipate verso uno sviluppo sostenibile e profittevole.”