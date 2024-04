Bot, arriva l’asta il 10 aprile. Ecco tutte le informazioni

Tornano le emissioni dei titoli di stato del Tesoro. Mercoledì 10 aprile è prevista la prima asta di Bot del mese, in questa occasione il Mef, ministero dell’Economia e delle Finanze, offrirà i Buoni ordinari del tesoro a 12 mesi per un importo totale di 8 miliardi di euro. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Le prenotazioni e la domanda

In quanto alle prenotazioni i soggetti interessati potranno effettuarle entro il giorno 9 aprile 2024. La presentazione delle domande in asta può essere inoltrata fino alle ore 11.00 del giorno 10 aprile 2024. Il termine per il collocamento supplementare per il Buono ordinario del tesoro a 12 mesi è stabilito alle 15.30 dell’11 aprile e il regolamento delle sottoscrizioni avverrà il 12 aprile. Inoltre i buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro.

Le caratteristiche

I nuovi Bot a 12 mesi in offerta il giorno 10 aprile hanno durata 367 giorni. Il codice ISIN è da attribuire e si tratta, come anticipato, della prima tranche. La scadenza è stata stabilita il giorno 14 aprile 2025 e l’importo offerto è di 8 miliardi. Ricordiamo, inoltre, che i Bot vengono messi all’asta tramite il sistema di collocamento dell’asta competitiva la quale prevede che ogni richiesta degli operatori abilitati venga aggiudicata al rendimento proposto dagli stessi. Ogni operatore che partecipa all'asta può immettere nel sistema fino ad un massimo di tre richieste, purché differenziate nel rendimento di almeno un centesimo di punto. Al momento dell'annuncio, il totale dei Bot in circolazione ammontava a 125,5 miliardi di euro, suddivisi tra titoli a 12 mesi (101,3 miliardi) e a 6 mesi (24,2 miliardi).

Cosa sono i Bot

I Bot sono titoli a breve termine con scadenza non superiore ad un anno. La loro remunerazione viene definita dallo scarto di emissione, il risultato della differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato, è considerata ai fini fiscali anticipata poiché la ritenuta per gli investitori individuali si applica al momento della sottoscrizione. L’asta viene riservata agli intermediari istituzionali autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Inoltre le aste dei Bot prevedono che le offerte degli operatori vengano espresse in termini di rendimento e non di prezzo.

Le commissioni

I Bot richiedono che venga fissato un tetto alle commissioni che le banche possono richiedere ai propri clienti ai fini della loro sottoscrizione. Le commissioni non possono superare una percentuale del capitale sottoscritto di: