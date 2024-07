Btp e Bot, le aste di agosto e settembre: come investire e su quali titoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo le aste Btp e Bot di luglio sono arrivate anche quelle di agosto. I Buoni Ordinari del Tesoro sono titoli di Stato a breve termine che rimborsano il capitale investito alla scadenza dove il rendimento per l'investitore è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rimborso. I Buoni del Tesoro Poliennali, invece, sono titoli di Stato a medio-lungo termine con una cedola fissa pagata ogni sei mesi. La durata dei BTP varia da 18 mesi fino a 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 e 50 anni. Ecco le emissioni previste per il mese di agosto.

Le date di agosto

Le date ufficiali riguardano le emissioni di debito pubblico in Italia per il mese di agosto 2024. Ricordiamo che i Bot vengono venduti tramite aste competitive, che si tengono a metà mese per i titoli a dodici mesi e a fine mese per quelli a sei mesi. Ecco le date del mese prossimo:

9 agosto: asta BOT

13 agosto: asta medio-lungo

27 agosto: asta BTP Short- BTP€i

28 agosto: asta BOT

29 agosto: Asta medio-lungo

L'asta Bot riferita al mese di agosto, salvo eventuali cambiamenti, si suddivide in titoli a scadenza a un anno per quanto riguarda il 9 agosto mentre la deadline scende a sei mesi per l’appuntamento del 28 agosto. Il Tesoro può scegliere di dare il via a ulteriori emissioni di Bot a tre mesi o di altra durata. Questa misura può verificarsi quando le esigenze di tesoreria lo richiedono. L'eventuale collocazione di questi titoli viene effettuata con le stesse modalità previste per l’emissione dei Bot di durata standard. Inoltre secondo il calendario di agosto l’asta del giorno 13 è riservata ai titoli con scadenza a 3 e 7 anni ed eventualmente ai Btp 15, 20 e/o 30 anni mentre quella del 27 agosto è dedicata ai BTP Short Term che sono stati lanciati nel 2021 sostituendo i CTZ, i certificati del tesoro zero-coupon e sono identici ai BTP nominali con una scadenza compresa tra i 18 ed i 30 mesi.

Btp€i

La data del 27 agosto riguarda anche i Btp indicizzati all’inflazione europea (Btp€i). Si tratta di un titolo di Stato che permette all’investitore di proteggersi contro l’aumento del livello dei prezzi: sia il capitale rimborsato a scadenza sia le cedole pagate semestralmente sono, infatti, rivalutati sulla base dell’inflazione dell’area euro, misurata dall’Eurostat attraverso l’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (Iapc) con esclusione del tabacco. I titoli del segmento BTP Short Term e le riaperture degli stessi, vengono proposti insieme ai BTP€i nella prima giornata del ciclo delle aste di fine mese

Le date di settembre

Il ministero dell'Economia e delle

11 settembre: Asta BOT (Buoni Ordinari del Tesoro)

12 settembre: Asta titoli a medio-lungo termine

25 settembre: Asta BTP Short Term e BTP€i (BTP indicizzati all’inflazione europea)

26 settembre: Asta BOT

27 settembre: Asta titoli a medio-lungo termine

Finanze ha pubblicato il calendario delle emissioni per le obbligazioni italiane assieme alle Linee guida per la gestione del Debito Pubblico per il 2024. Di seguito le date delle aste programmate per il mese di settembre: