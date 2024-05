Btp Valore, da oggi via alla quarta emissione: quanto rende e come acquistarlo

Parte oggi, 6 maggio, la quarta edizione del Btp Valore, un titolo dedicato principalmente ai piccoli investitori. Questo strumento offre cedole nominali pagate ogni trimestre e ha una durata di sei anni, con un bonus finale aggiuntivo pari allo 0,8% dell'importo investito. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

L'emissione di maggio

Per l'emissione di maggio, sono stati stabiliti tassi minimi garantiti che aumentano progressivamente: il 3,35% per i primi tre anni e il 3,90% per gli ultimi tre. La raccolta terminerà venerdì 10 maggio, alle 13:00, a meno che non si concluda prima. Solo a quel punto saranno comunicati i tassi cedolari definitivi, i quali potrebbero essere confermati o aggiornati al rialzo, a seconda delle condizioni di mercato alla chiusura dell'emissione.

Imposta agevolata e codice ISIN

Come sempre è prevista un'imposta agevolata al 12,5% sulle cedole e sul premio di fedeltà, e non vengono applicate imposte di successione. Inoltre, come anticipato, viene incluso un premio aggiuntivo dello 0,8% per coloro che sottoscrivono il titolo entro la prossima settimana e lo mantengono fino alla sua scadenza. Per fornire un ulteriore vantaggio, i titoli di Stato fino a 50mila euro non verranno considerati nel calcolo dell'Isee, probabilmente a partire dal prossimo anno, in seguito all'emanazione del decreto attuativo necessario per implementare questa novità prevista nell'ultima legge di bilancio. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di sottoscrizione è IT0005594491.

Investimento minimo e come acquistarlo

Il Btp Valore sarà disponibile per l'acquisto tramite il proprio servizio di home banking se abilitato al trading online, oppure recandosi presso la propria banca o l'ufficio postale dove hanno un conto corrente e un conto deposito titoli. L'investimento minimo richiesto è di 1.000 euro e non ci sarà un limite massimo, garantendo che tutti gli ordini saranno soddisfatti completamente, salvo eventuali decisioni anticipate del ministero di chiudere l'emissione.

Le simulazioni di investimento

Come abbiamo spiegato in questo articolo, prendendo in analisi una tassazione del 12,5% e supponendo un investimento di mille euro, ogni trimestre l'ammontare netto della cedola sarà leggermente superiore ai 7 euro, equivalenti a circa 30 euro all'anno. Questa somma aumenta a 8,5 euro a partire dal quarto anno. In sei anni, è possibile ottenere poco più di 200 euro. Per conseguire un profitto maggiore, sarebbe necessario aumentare l'importo dell'investimento, partendo quindi da 5mila euro. In quest'ultimo scenario, l'incasso annuale è di circa 150 euro, che aumentano a 170 euro, portando a guadagnare mille euro. Nel caso di un investimento di 10mila euro ogni tre mesi, si otterrebbe una cedola netta di 73,28 euro, che salirebbe a 85,31 euro dal quarto anno, raggiungendo i 341 euro all'anno.