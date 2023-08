"Come Lehman Brothers". La Cina e quella profezia del guru della Grande scommessa

Michael Burry, l'uomo della "grande scommessa", ha previsto il crollo di Wall Street, investendo ben 1,6 miliardi di dollari sul crac. Ora il Wall Street Journal rilancia un altro allarme: gli investitori temono che si stia profilando il "momento Lehman Brothers" per la Cina. I problemi di una grande società fiduciaria - la Zhongrong International Trust - ha messo in allerta il settore immobiliare di Pechino. Il timore è quello di trovarsi di fronte a una tempesta finanziaria simile a quella che portò al default della banca americana.

"Un caso Lehman Brothers"

Il settore immobiliare della Cina è in profonda crisi e gli investigatori temono il contagio che potrebbe scaturirvi. Da qui il timore di un "momento Lehman Brothers" per la seconda economia a livello mondiale. L'ultima preoccupazione dei mercati finanziari è legata alla Zhongrong International Trust, un venditore di "prodotti finanziari esoterici" che alla fine del 2022 aveva in gestione l'equivalente di 108 miliardi di dollari alla fine del 2022. Ebbene, quattro prodotti gestiti dalla società non hanno pagato gli interessi e il capitale per un totale di 14 milioni di dollari a tre società cinesi quotate in borsa (Nacity Property Service, Kbc Corporation e Xianheng International Science and Technology). Zhongrong, con sede a Pechino, è una delle migliaia di società di gestione patrimoniale in Cina che offrono livelli di rendimento relativamente elevati agli investitori e fa parte di un conglomerato finanziario più grande e tentacolare chiamato Zhongzhi Enterprise Group. Quest'ultimo possiede diverse attività di gestione patrimoniale.

Qualora i problemi di rimborso o le insolvenze dovessero moltiplicarsi, sarebbero a rischio molti altri prodotti di investimento che sono stati venduti a numerose aziende e persone facoltose in Cina. Stanno aumentando esponenzialmente le testimonianze di investitori che non hanno ricevuto i pagamenti promessi, rivolgendosi direttamente alle autorità locali. "Zhongzhi è una scatola nera. Non hanno divulgazioni periodiche, è una società privata e alcuni investitori non sanno in che tipo di attività stanno investendo" , le parole di Xiaoxi Zhang, analista di Gavekal Research. Né Zhongrong né Zhongzhi hanno preso posizione sugli ultimi sviluppi.

Cresce la preoccupazione