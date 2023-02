L'elenco delle migliori azioni di Borsa italiana. Il Canslim come metodo di selezione

Ho scoperto il metodo CANSLIM durante il mio primo viaggio di lavoro negli USA nel lontano 1989. Notavo negli incroci di Chicago delle buste di plastica appese ai semafori piene di giornali: tu inserivi (se volevi) una monetina e ti prendevi una copia di un giornale che si chiamava Investors’ Business Daily. Da vecchio giornalista di campagna rimasi subito affascinato da un giornale fatto solo di tabelle e non di testi scritti.

Ero inciampato nel primo metodo di ranking di analisi tecno-fondamentale conosciuto al mondo, il CANSLIM, che appunto ogni giorno riempiva le colonne di quello stranissimo giornale. Oggi come oggi il metodo è spiegato nel libro "How to make money in stocks" di William O’Neil, edito dalla Mcgraw Hill, che

è una dei best seller USA della finanza operativa, con più di 1 milione di copie vendute. L’autore del libro è stato l’editore dell’ Investor’s Business Daily, il secondo giornale finanziario USA, e ha iniziato a sviluppare la sua strategia, chiamata C-A-N-S-L-I-M, partendo dallo studio dei 500 casi di azioni boom sul mercato USA dal 1953 al 1993. In pratica l’autore si è chiesto quali elementi avessero in comune le migliori azioni del mercato USA sia sotto il profilo dell’analisi tecnica che di quello dell’analisi fondamentale.

Con il Canslim alcuni trader hanno ripetutamente vinto lo US Investing Championship, il campionato di trading USA. O’Neil ha verificato che gli elementi in comune alle azioni boomers sono i seguenti:

C (Current Quaterly Earnings): gli utili del bilancio trimestrale debbono essere superiori di un 18-20% rispetto a quelli del bilancio trimestrale dello stesso periodo nell’esercizio precedente. E’ meglio se esiste una tendenza rialzista degli utili di un trimestre sul trimestre dell’esercizio precedente;



A (Annual Earnings Increases): gli utili del bilancio annuale debbono essere superiori perlomeno del 25% sugli utili dell’esercizio precedente (se ovviamente sono superiori di un 100% è meglio). Questo perlomeno per 4 anni di fila;



N (New Products, New Management, New Highs: Buy at the right time): la società deve vendere un prodotto innovativo e concorrenziale, può avere un nuovo management, deve essere in breakout sui massimi relativi precedenti ed è questo il punto migliore per entrare sul titolo;



S (Supply and Demand): non comprare un titolo a larga capitalizzazione, perché gli incrementi di prezzo non sono mai esplosivi, e compra soprattutto quando esplodono i volumi.



L (Leaders and Laggards): debbono avere una forza relativa in percentile crescente e superiore a 87: vedremo poco sotto di cosa si tratta; I (Institutional Sponsorship): se degli investitori istituzionali dagli occhi aguzzi hanno comprato il titolo è un buon segnale;



M (Market Direction): non comprare il titolo se il mercato scende.

Vediamo ora cosa significa "Leaders and Laggards". Questo metodo di selezione delle migliori azioni di Borsa ha avuto delle imitazioni ovunque tanto che su YouTube si sprecano i video di ragazzini che raccontano come applicare e tradare il Canslim. Addirittura alcuni di questi ragazzini hanno scritto libri

professandosi gli inventori del Canslim, mai plagio fu più plateale.

Noi dell’Indipendente di Borsa abbiamo fatto una cosa unica ma molto più pratica, essendo trader veri e non cantastorie. Abbiamo creato il primo ranking algoritmico ispirato al Canslim partendo da un database di azioni italiane. Insomma, niente chiacchiere e distintivo ma qualcosa di utile. Ogni giorno alle ore 19.30 su www.emiliotomasini.it pubblichiamo l’elenco ordinato di 400 azioni dalla migliore alla peggiore secondo queste indicazioni, seppure adattate al caso italiano. Ad esempio in Italia non tutte le azioni hanno i bilanci trimestrali o ancora abbiamo verificato che sulle azioni italiane serve di più capire quando la singola azione va al rialzo piuttosto che capire quando è il mercato che va al rialzo. Questo molto probabilmente perché abbiamo un mercato azionario asfittico dominato da banche, assicurazioni ed energetici e quindi poco conta sapere dove va il mercato se il mercato non è un mercato ma la somma di un paio di settori.

Nella tabella che segue abbiamo tratto dalle classifiche dell’Indipendente di Borsa le prime 20 azioni secondo l’analisi tecno-fondamentale del Canslim adattata al listino italiano: come potete vedere sottolineate in rosso molte azioni sono proprio quelle che abbiamo citato nelle precedenti edizioni di

questo editoriale.







Se vuoi vedere in che posizione sono le azioni italiane che hai in portafoglio puoi cliccare qui e leggere free per 7 giorni l’Indipendente di Borsa. Siccome ci teniamo alla tua sicurezza ti chiederemo di immettere username e password con un numero di cellulare a cui invieremo un codice per il secondo opt in. Dovrai

inserire questo codice all’interno del nostro sito per potere attivare l’abbonamento gratuito di prova per 7 giorni.