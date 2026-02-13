Il Magnum si squaglia dopo i conti deludenti

Non è stato il caldo estivo a sfidare la resistenza del mercato dei gelati, ma il gelo in Borsa. Lo stecco più famoso del mondo, il Magnum, ieri ha iniziato a sciogliersi. In mattinata, non appena ha aperto la Borsa di Amsterdam, è stato subito evidente che qualcosa era andato storto per Magnun Ice Cream. La società spin off di Unilever, ha iniziato la giornata con una perdita del 14% (per poi chiudere a -16%) e le motivazioni sono state subito chiare: risultati trimestrali da brividi. Il gruppo, che possiede marchi come Magnum, Ben & Jerry's e Cornetto, ha pubblicato il primo bilancio dopo la scissione da Unilever e ha riportato un calo del 3% nei volumi di vendita nel quarto trimestre, un duro colpo considerando che gli analisti si aspettavano una crescita dello 0,5%. Accanto a questo, bisogna anche calcolare un crollo del 48% dell'utile netto annuale a 307 milioni di euro a causa dei costi di separazione e ristrutturazione derivanti dalla scissione. Mentre l'utile operativo è sceso del 21% a 599 milioni di euro. Ma non sono stati solo i risultati a spingere il titolo al ribasso, a pesare sono stati i timori che il settore sia sempre più vulnerabile all'uso dei farmaci dimagranti, come il Glp-1 e l'Ozempic. Il settore dei gelati e, in generale, degli snack dolci sta attraversando una fase di incertezza in tutto l'Occidente, a partire dagli Stati Uniti, con il boom dei farmaci anti-obesità, che stanno cambiando i gusti dei consumatori. Queste medicine, infatti, non solo aiutano a dimagrire, ma cambiano radicalmente il modo di pensare al cibo e di saziarsi. Basti pensare che negli Stati Uniti, ogni supermercato, anche quelli più piccoli, hanno una corsia specifica, che vende alimenti solo in linea con le necessità di chi assume Ozempic.

L'amministratore delegato di Magnum Ice Cream, Peter ter Kulve, ha minimizzato però il fenomeno, sostenendo che il calo delle vendite dei

gelati tradizionali possa essere compensato da altre opzioni già presenti nel portafoglio del gruppo, come gelati ipocalorici e ad alto contenuto proteico, nonché versioni con porzioni controllate, come i Magnum Bonbons.