Successo per i Btp inflazione: emessi 5 miliardi di euro

Il nuovo BTP€i a 10 anni, (BTP indicizzati a all'inflazione europea tramite l'Indice armonizzato dei prezzi al consumo) ha totalizzato un importo emesso pari a 5 miliardi di euro. Il collocamento è avvenuto al prezzo di 99,763 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dell’1,830%. Questi sono i risultati annunciati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito all’emissione del Buono del Tesoro poliennale decennale. Ecco tutte le informazioni.

Il titolo

In quanto al BTP€i a 10 anni il titolo è indicizzato all’inflazione dell’area euro. Il Btp ha scadenza 15 maggio 2036 e un tasso annuo dell’1,8% che viene pagato in due cedole semestrali. L’operazione, salvo eventuali modifiche, verrà regolata il 26 marzo 2024. Il suo obiettivo principale è proteggere gli investitori dall'aumento del costo della vita, garantendo una rivalutazione del capitale e degli interessi in base all'Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC) misurato dall'Eurostat.

Il collocamento

Il collocamento è stato condotto tramite un consorzio composto da cinque lead manager: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, BofA Securities Europe S.A., Citibank Europe Plc, HSBC Continental Europe e Société Générale Inv. Banking, insieme agli altri specialisti italiani in titoli di Stato che agivano come co-gestori. Ricordiamo che l'ultima asta si è svolta il 25-26 luglio 2023, con il BTP€i che è stato collocato per un importo di 1,25 miliardi di euro, un prezzo di aggiudicazione di 84,38 euro e un rendimento lordo dell' 1,86%. Il Ministero per il collocamento del BTP€i ha utilizzato il modello dell'asta marginale, il più inflazionato per quanto riguarda il collocamento dei titoli a medio-lungo termine. In base a questa tipologia di asta, la quantità che viene emessa non viene definita a priori, ma è compresa tra una cifra minima e una massima che vengono annunciate pochi giorni prima.

I BTP€i

In generale Btp€i, come anticipato, vengono offerti tramite un'asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa, come anticipato, questa cifra è compresa tra un ammontare minimo e massimo comunicati prima della stessa asta. Viene poi imposto un vincolo sul limite massimale da poter offrire. Attualmente, le scadenze del Btp€i variano da 5 a 30 anni. Le aste dei Btp€i si tengono generalmente con cadenza mensile, durante l’ultima settimana del mese, contestualmente all’asta del Btp Short Term e prima delle aste del Bot 6 mesi, dei Btp nominali e dei Ccteu.